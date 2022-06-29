سعر ومواصفات بي أم دبليو X8 BMW 2023 أفخم السيارات عنوان الرفاهية

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عمر شويل - جدة تعد سيارة بي أم دبليو X8 BMW 2023 من السيارات التي تصدرت سوق السيارات مؤخرا نظرا لما تتمتع به من مواصفات داخلية وخارجية رائعة وهذا ما يجعلها الفئة الأنسب لمحبي السرعة والقوة، نجد السيارة تتوافر بأكثر من طراز كل طراز لها له محرك مختلف حتى تناسب مختلف الأذواق، كما تأتي السيارة بالعديد من المميزات التي تكسبها الشهرة الواسعة والصدارة، وسوف نوضح أهم مميزات بي أم دبليو اكس 8 في هذا المقال.

بي أم دبليو X8 BMW 2023

تتمتع السيارة بي أم دبليو بالمزيد من المواصفات التي تجعلها على رأس قائمة السيارات الأكثر مبيعا، حيث نجد السيارة تتميز بوجود محرك مثالي بسعة 4 لتر يولد قوة 523 حصان وتعد تلك القوة الأفضل من حيث السرعة، كما تمتاز أيضا بوجود نظام أمان عالي الكفاءة إذ أنها تحتوي على إنذارات مختلفة لمنع السرقة ومنع التصادم، هذا يساعد السائق في القيادة بحرية كبيرة.

مواصفات بي أم دبليو X8 من الداخل

تعد مواصفات السيارة الداخلية الأفضل على الإطلاق من حيث المساحة وجودة المقاعد التي تتحرك في أكثر من اتجاه بشكل أوتوماتيك إلى جانب أنها مزودة بوسائد هوائية لحماية الركاب، ونجد أيضا السيارة من الداخل تتمتع بوجود شاشة وسائط متعددة بمساحة 12.3 بوصة تدعم الاتصال بالأجهزة الالكترونية الحديثة والبلوتوث وأيضا الواي فاي، كما نجد مكيف هوائي لتغيير درجات الحرارة بالسيارة مع وجود راديو ومكبرات صوت عالية الجودة.

تصميم بي أم دبليو X8 BMW 2023 من الخارج

تتمتع السيارة من الخارج بالعديد من المميزات التي لا غنى عنها في السيارة الحديثة المتطورة والتي تجذب لعملاء حيث أنها مزودة بكاميرا خلفية لسهولة متابعة الطريق، مع وجود إطارات كبيرة الحجم لتسهيل عملية القيادة في المناطق الوعرة وإكساب السيارة الثبات العالي، كما يوجد مصابيح إنارة لديها القدرة على إضاءة المناطق الأشد ظلمة مع المصابيح الضبابية أيضا التي تضئ أصعب الأماكن.

سعر سيارة بي أم دبليو X8

تتوافر سيارة بي أم دبليو بأكثر من فئة في الأسواق حيث يبدأ سعرها من 80 ألف دولار أمريكي بما يعادل 300 ألف ريال سعودي، وتعادل مليون و500 ألف جنية مصري، بينما نجد الفئة الأعلى منها بسعر 100 ألف دولار أمريكي بما يعادل 375 ألف ريال سعودي، وفي مصر بسعر مليون و878 ألف جنية مصري، ويعد ذلك السعر مناسب بالنسبة لما تتمتع به من مواصفات.