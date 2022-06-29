نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات نقل مستعملة في السعودية بيك اب بسعر 8 ألاف ريال وأكثر هايلوكس نافارا وغيرها في المقال التالي

سيارات نقل مستعملة في السعودية ،تعد سيارات البيك اب من السيارات الاعتمادية التي يستخدمها المواطن سواء في عمل فردي أو في شركات لحمل الأشياء ذات الحمولة الثقيلة، نقدم أشهر سيارات النقل المستعملة المعروضة في السوق السعودي مثل سيارات تويوتا هايلكس ونيسان نافارا وغيرهم من السيارات البيك اب المستعملة التي لها موثوقيه عالية في السعودية. سيارات نقل مستعملة في السعودية نيسان نافارا موديل ٢٠١٠ مستعملة للبيع تعمل على محرك سعته ٢٤٠٠ سي سي مع ناقل حركة يدوي رباعي الأسطوانات، ويتنتج قوة حصانية قدرها ١٢٥ حصان، وقوة عزم دوران ٢١٠ نيوتن. متر.

عدد الكيلومترات التي استهلكتها السيارة ٦٠ ألف كم.

عنوان تواجد السيارة في مدينة أبها بمنطقة الخشع.

تحتوي على مرايات ونوافذ كهربائية، وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، سنتر لوك، ميزة الدخول بدون مفتاح، مصابيح ضبابية، نظام ملاحة.

سعر نيسان نافارا مستعملة في السعودية ٨ ألاف ريال. تويوتا هايلوكس موديل ١٩٨٨ بغمارتين مستعملة للبيع من أشهر سيارات النقل البيك الاعتمادية والتي لها موثوقية عالية في السعودية تعمل على محرك يبلغ سعته ٢٥٠٠ سي سي مع ناقل حركة يدوي رباعي الأسطوانات، وينتج قوة ١٤٥ حصان وقوة عزم دوران ٢٢٥ نيوتن. متر.

الاعتمادية والتي لها موثوقية عالية في السعودية تعمل على محرك يبلغ سعته ٢٥٠٠ سي سي مع ناقل حركة يدوي رباعي الأسطوانات، وينتج قوة ١٤٥ حصان وقوة عزم دوران ٢٢٥ نيوتن. متر. عدد الكيلومترات التي استهلكتها السيارة ١٠ ألاف كم.

عنوان تواجد السيارة في مدينة جدة بحي الحرازات.

تحتوي على مكيف يدوي قوي، مثبت سرعة، نظام مانع انغلاق الفرامل، نظام المساعدة في صعود المرتفعات، راديو، نوافذ ومرايات يدوية، وسائد هوائية شاشة، نظام ملاحة جيد.

سعر تويوتا هايلوكس ٨٨ مستعملة في السعودية ١٥ ألف ريال. ميتسوبيشي بيك اب موديل ٢٠٠٤ مستعملة للبيع تعمل على محرك ٢٤٠٠ سي سي مع ناقل حركة يدوي رباعي الأسطوانات، لينتج قوة ١٢٥ حصان وقوة عزم دوران ١٣٦ نيوتن. متر.

عدد الكيلومترات التي استهلكتها السيارة ١٠ ألاف كم.

عنوان تواجد السيارة في مدينة جدة بمنطقة أبحر الجنوبية.

السيارة بحالة جيدة من الداخل والخارج.

تحتوي على كراسي مصنوعة من الجلد، مكيف هواء نقي، راديو، بلوتوث، قفل مركزي، مصابيح ال اي دي، مدخل يو اس بي، مشغل ام بي ثري، شاشة وسائط.

سعر ميتسوبيشي ال ٢٠٠ مستعملة في السعودية 16 ألف ريال. عمر شويل - جدة سيارات نقل مستعملة في السعودية بيك اب بسعر 8 ألاف ريال وأكثر هايلوكس نافارا وغيرها - ثقفني

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