انت الان تتابع خبر لو معاك مبلغ قليل وعايز عربية زيرو.. جبنالك افصل موديلات 2022 .. صور والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يضم السوق المصري حزمة من موديلات 2022، والتي تتنوع بين فئة السيدان والهاتشباك، وسيارات الكروس اوفر، والرياضية متعددة الاستخدام SUV، ولكن يبقى عامل السعر هو نقطة فاصلة ضمن اركان المعادلة الشرائة لسيارة جديدة.

تحتوي السيارة سوزوكي سويفت ديزاير موديل 2022 على نوعين من نواقل الحركة الاول مانويال خماسي السرعات والاخر اوتوماتيكي، يعمل عبر محرك 1200 سي سي، بقوة 85 حصانا، و113 نيوتن/متر من عزم الدوران، مع سرعة قصوى تصل لـ 175 كم/ساعة، والقدرة على التسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 13 ثانية.

ويبلغ سعر السيارة سوزوكي سويفت ديزاير موديل 2022 بقيمة تتراوح بين 229.900 جنيه و 279.900 جنيه.

2 – شيري اريزو 5

تعمل السيارة شيري اريزو 5 بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 114 حصانا، وعزم دوران 141 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة مانيوال خماسي النقلات، واخر أوتوماتيكي الاداء من 7 سرعات، بينما تصل السرعة القصوى للسيارة إلى 180 كم/ساعة، والقدرة على الانطلاق من 0 لـ 100 كم/ساعة في غضون 11.5 ثانية.

وتبدأ أسعار السيارة شيري اريزو 5 من 235 الف جنيه إلى 275 الف جنيه.

3 – رينو لوجان موديل 2022

زودت السيارة رينو لوجان موديل 2022 بمحرك 1600 سي سي مكون من 4 اسطوانات، بقوة 110 حصانا، و سرعة قصوى تصل إلى 175 كم/ساعة، وعزم اقصى للدوران يبلغ 148 نيوتن/متر، مدعوم بناقل حركة أوتوماتيكي من 4 سرعات، وبهذه القدرات تتسارع السيارة من 0 لـ 100 كم/ساعة في مدة زمنية تستغرق 11.5 ثانية، مع متوسط استهلاك للوقود بنسبة 6.3 لتر لكل 100 كم.

ويتراوح سعر السيارة رينو لوجان موديل 2022 لفئة الأوتوماتيك بين 265 الف جنيه و 295 الف جنيه.

4 – بي واي دي L3 موديل 2022

دعمت السيارة بي واي دي L3 موديل 2022 بمحرك 1500 سي سي، مكون من 4 اسطوانات، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 108 حصانا، و 145 نيوتن/متر من عزم الدوران، مع سرعة قصوى تصل إلى 170 كم/ساعة، مقترن بناقل حركة أوتوماتيكي الاداء من 6 سرعات CVT.

وتبدأ اسعار السيارة بي واي دي L3 موديل 2022 من 269.500 جنيه إلى 279.500 جنيه.

5 – بروتون ساجا موديل 2022

حصلت السيارة بروتون ساجا موديل 2022 على محرك 1300 سي سي مكون من 4 اسطوانات، يستكيع أن يضخ قوة قدرها 95 حصانا، وعزم دوران 120 نيوتن/متر، مدعوم بناقل حركة أوتوماتيكي من 4 سرعات، مع متوسط استهلاك للوقود بنسبة 5.6 لتر عندما تقطع السيارة مسافات تصل لـ 100 كيلومتر.

وتقدم السيارة بروتون ساجا موديل 2022 بقيمة سعرية تتراوح بين 268 الف جنيه و 288 الف جنيه.