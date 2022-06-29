تملك سيارة تويوتا بسعر 8000 ريال سعودي بحالة جيدة جدا، سيارات تويوتا من السيارات القوية من كبرى شركات اليابانية للسيارات، وسوق السيارات في المملكة العربية السعودية من أكبر الأسواق داخل الوطن العربي التي يشهد إقبالاً كبيراً على الشراء، وانتقل عرض السيارات من البيع في المعارض إلى البيع عن طريق التصفح والتسوق الالكتروني، فقد احتلت مواقع بيع السيارات اهتمام كبير من جانب الباحثين عن سيارات مستعملة خصوصا سيارات تويوتا، لذلك سنعرض لكم اليوم طريقة تملك سيارة تويوتا بسعر 8000 ريال، بحالة جيدة والشراء من المالك مباشرة.

تملك سيارة تويوتا بحالة جيدة جدا بسعر 8000 ريال

فرصة للبيع سيارة تويوتا كورولا موديل 2013 ذات لون أحمر من الخارج حالة البدي الخارجي ممتازة بدون خدوش وكالة، تمتاز السيارة تويوتا بأنظمة أمان بالفرامل من مساعد بخاصية BS، ونظام فرامل مانع الانغلاق، نوع الدفع أو الجر أمامي، تتواجد السيارة في مدينة الرياض، سيارة تويوتا كورولا 2013 مستعملة معروضة للبيع بسعر 8000 ريال سعودي.

تحتوي السيارة على شاشة عداد الممشى والتي سجلت عند بيعها 235.000 كيلو متر. لون السيارة من الداخل رصاصي رمادي فاتح. عجلات جنوط السيارة وكالة بحالة ممتازة من الحديد. تحتوي السيارة على مقاعد من القماش، وخاصية تمكن تعديل إمالة المقود. تحتوي السيارة على مقياس سرعة الدوران. مصابيح أمامية هالوجين، مصابيح للضباب.

تملك سيارة تويوتا كامري بحالة جيدة طراز 2005 بمحرك 2.4

موديل السيارة المعروضة للبيع هو تويوتا كامري 2005، حالة السيارة مستعملة بحالة جيدة جدا، تعرضت لبعض تصليحات بسيطة نتيجة الاستخدام، عداد الممشى للسيارة قليل لم يسجل مسافة مقطوعة كبيرة فقد سجل نحو 152.000 كيلو متر، محرك السيارة يعمل بقوة 4 سلندر، بدي السيارة سعودي وكالة، محركات على الفحص، استمارة فحص جديدة، سيارة تويوتا كامري 2005 2.4 هجين.