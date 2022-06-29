نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات تويوتا لاندكروزر 2023 أفضل سيارة دفع رباعي في فئاتها وسعر land cruiser 2023 في المقال التالي

عمر شويل - جدة مواصفات تويوتا لاندكروزر 2023 ، ينتظر محبي وعشاق السيارات الرياضية حول العالم الإعلان الرسمي عن نزول land cruiser 2023 خاصا في الوكن العربي منطقة الخليج. وهي دول المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر والكويت. حيث يحبون شراء هذه السيارة لأنها تسير على الطرق مستحيلة السير عليها كما أنها تسير بكل سلاسة على هذه الطرق. كما جاءت سيارة لاندكروزر 2023 بتغييرات عديدة من الشكل الخارجي وتغييرات في المحركات. واليوم سوف نستعرض لكم مواصفات land cruiser 2023 كما سنعرض لكم سعر تويوتا لاندكروزر 2023 في دولة الإمارات والسعودية. فتابعوا هذه المعلومات من خلال موقعكم المفضل (ثقفني).

مواصفات تويوتا لاندكروزر 2023

سوف نبدأ أولا بمحرك تويوتا لاندكروزر 2023 حيث ستتغير المحركات في الجيل الجديد وسوف تأتي من نسختين من المحركات وهما كالتالي.

النسخة الأولى من مواصفات land cruiser 2023 سوف تأتي من محرك 3.5 لتر. كما يتكون من 7 أسطوانات لحرق الوقود بداخل المحرك. حيث سيولد قوة حصانية تصل إلى 409 حصان وعزم دوران 650 نيوتن لكل متر. كما أنه متصل بناقل حركة أتوماتيكي مكون من 10 سرعات. ونظام دفع رباعي للعجلات الأربعة.

سوف تأتي من محرك 3.5 لتر. كما يتكون من 7 أسطوانات لحرق الوقود بداخل المحرك. حيث سيولد قوة حصانية تصل إلى 409 حصان وعزم دوران 650 نيوتن لكل متر. كما أنه متصل بناقل حركة أتوماتيكي مكون من 10 سرعات. ونظام دفع رباعي للعجلات الأربعة. النسخة الثانية مكونة من 3.3 لتر مكونة بـ 6 أسطوانات لحرق الوقود ويولد قوة 302 حصان وعزم دوران 700 نيوتن لكل متر. كما أنه متصل أيضا بناقل حركة أتوماتيكي من 10 سرعات.

وسائل الأمن والسلامة في مواصفات land cruiser 2023

كما نعلم أن شركة تويوتا اليابانية دائما ما تتم أختبار سيارتها لوسائل أمن الركاب بداخلها. وسوف تأتي مواصفات تويوتا لاندكروزر 2023. من وسائل أمان عديدة ومنها كالأتي.

نظام تخفيف الأصطدام الأمامي.

تحذير مغادرة سيارة تويوتا لاندكروزر 2023 من المسار على الطريق.

كذلك نظام مراقبة النقطة العمياء.

مثبت سرعة قياسي تكيفي.

وسائد هوائية جانبية وأمامية وخلفية لزيادة أمان الركاب.

كاميرا خلفية مع حساس الركنة.

سعر تويوتا لاندكروزر 2023 في الدول العربية

يختلف سعر تويوتا لاندكروزر 2023 من دولة إلى أخرى حيث سيبدأ سعر السيارة ذات الدفع الرباعي من 256 ألف ريال سعودي وحتى 407 ألف ريال سعوديا. غير شامل الضريبة. أما بالنسبة عن سعر land cruiser 2023 في الإمارات العربية المتحدة سيبدأ من 235 ألف درهم إماراتي حتى 402 ألف درهم إماراتي.

والآن عزيزي القارئ هذه معلومات عن مواصفات تويوتا لاندكروزر 2023 المتاحة الآن وسوف نوافيك بكل جديد عن هذه السيارة القادمة بقوة. من شركة تويوتا اليابنية. كما تعرفنا سويا على سعر land cruiser 2023 في دولة السعودي والإمارات. نتمنى أن تكون المقالة مفيدة لكم كما نتمنى لكم دوام الصحة والعافية.