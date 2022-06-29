نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وحش روسي متميز .. مواصفات سيارة لادا نيفا الروسية 2022 Lada Neva الخارجية والداخلية تجعلها بطراز مميز في المقال التالي
عند شراء السيارة تبحث عن الماركة والشركة التي أصدرتا أولا كي تتعرف على جودة صناعتها ومن بعد ذلك تقوم بالبحث عن الكفاءة والمزايا والسعر وتوافر قطع الغيار، ويمكنك الحصول على كل تلك الامتيازات التي لا غنى عنها في سيارة واحدة فقط وهي سيارة الوحش الروسي لادا نيفا 2022 Lada Neva هي من أفخم السيارات التي تم إصدارها هذا الموسم، ويرجع ذلك لكونها من السيارات التي تعمل بقوة الدفع الرباعي، كما إن قوة المحرك وقوة تحمل العجلات تجعلها من أفضل السيارات لتجنب السير لمسافات طويلة أيا كانت مسافة السفر.
مواصفات سيارة لادا نيفا الروسية 2022
- تمتاز سيارة لادا نيفا 2022 Lada Neva بشكلها العصري والحديث التي بلات شك ستجذبك لشرائها.
- يتوافر في تلك السيارة فتحة للسقف، كما إنها تعمل بنظان فوي باي فور 4X4.
- الإصدار الأول من سيارة لادا نيفا 2022 Lada Neva تعمل بقوة محرك 1600 سي سي وبالنسبة لقوة الحصان فهي 114 حصان ونقل الحركة بالسيارة يدوي.
- الإصدار الثاني من لادا نيفا 2022 Lada Neva تعمل بقوة محرك 2000 سي سي، وبالنسبة لقوة الحصان فهي 168 حصان ونقل الحركة أوتوماتيكي مزود بحوالي 6 سرعات.
- أما عن قرامل السيارة فهي من التقنيات الحديثة التي تعمل بنظام الحقن الإلكتروني، وبالنسبة للعجلات فيه من العجلات المصنوعة من مادة البلاستيك وغيرهم معرضة للكسر على الإطلاق.
- يصل جنط سيارة لادا نيفا 2022 Lada Neva إلى حوالي 15 بوصة، كما إن السيارة مزودة بالبلوتوث والوايف اي.
- أن السيارة موصلة بفتحتين وهم (فتحة USB – فتحة AUX)، كما يمكن أن تقوم بشحن هاتفك لاسلكيا بسهولة.
سعر سيارة لادا نيفا 2022 Lada Neva
- سعرها في مصر: الإصدار الأول يصل إلى 163 ألف جنيه، بينما الإصدار الثاني بسعر 192 ألف جنيه.
- سعرها في السعودية: الإصدار الأول يصل إلى 36.850 ريال سعودي، بينما الإصدار الثاني يصل إلى 8582 دولار أمريكي.
- سعرها في الإمارات: الإصدار الأول يصل إلى 8582 دولار، بينما الإصدار الثاني من السيارة يصل إلى 9735 دولار أمريكي.
- سعرها في روسيا: يصل سعرها إلى 717 ألف روبل روسي.
- سعرها في أمريكا: يصل سعرها إلى 9635 دولار أمريكي.
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