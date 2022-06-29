انت الان تتابع خبر للناس الرايقه..شوف مواصفات واسعار ستروين سي اليزيه موديل 2022 والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تشهد السيارة “سي اليزيه” التابعة للعلامة التجارية الفرنسية “ستروين” إقبالاً كبيراً فى الفترة الماضية ، مما أدى الى إرتفاع القيمة السعرية للسيارة فى السوق المصري بنسبة بلغت 6 الاف جنيه وذلك عن جميع الفئات المقدمة محليًا.

مواصفات السيارة ستروين سي اليزيه موديل 2022

ومن المعروف ان السيارة “ستروين” سي اليزيه موديل 2022 تستمد قوتها من محرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي، يمكنه ضخ قوة قدرها 115 حصانا، وعزم اقصى للدوران 150 نيوتن/متر، مقترن بناقل حركة من 6 سرعات أوتوماتيكية ، وتصل السرعة القصوى للسيارة ستروين سي اليزيه موديل 2022 إلى 188 كم/ساعة، ومن خلال هذه القدرات تنطلق السيارة من 0 لـ 100 كم/ساعة في فترة زمنية تستغرق 12.7 ثانية .

وفيما يتعلق بعوامل الامان والسلامة فتحتوي السيارة على باقة مميزة من التجهيزات ، منها فرامل مانعة للانغلاق ABS، وبرنامج التوزيع الالكتروني EBD، ومنظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS، مع مرايات جانبية كهربائية التحكم، وحساسات ركن، وكاميرا لسهولة التحكم.

ستروين سي اليزيه موديل 2022

وفيما يتعلق بأسعار “ستروين” سي اليزيه موديل 2022 بعد الزيادة الاخيرة

أول فئة: ستروين سي اليزيه موديل 2022 “اوتوماتيك” بقيمة قدرها 305.900 ألف جنيه بدلاً من 299.900 ألف جنيه.

ثاني فئة: ستروين سي اليزيه موديل 2022 “اوتوماتيك” بقيمة قدرها 335.900 ألف جنيه بدلاً من 329.900 ألف جنيه.