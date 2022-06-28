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ب 16 ألأف ريال أحصل على سيارة هيونداي مستعمله حديثة في السعودية، يتوفر في المملكة العربية السعودية عروض على سيارات هيونداي مستعملة في السعودية فهي من السيارات التي تتمتع بمواصفات لا مثيل لها، وهي تساعدك على الانتقال والسفر لفترات طويلة بدون أن يحدث لها أي صدمات أو كدمات، كما أن هذه السيارات تتمتع بدرجة عالية من الامان، ومواصفاتها مثالية فلا يوجد بها أي خدوش، حيث ان حالتها جيدة للغاية ومناسبة للجميع. ب 16 ألأف ريال أحصل على سيارة هيونداي سيارة هيونداي إلنترا 2014 السيارة تتمتع بمحرك قوي تبلغ السعلاة الخاصة به 1600 سي سي، وهو يقوم بتوليد قوة تبلع 127,5 حصان.

عزم الدوران الخاص بالسيارة يبلغ 157 نيوتن لكل متر.

محرك السيارة يقوم بالاتصال بناقل حركة يعمل بطريقة أوتوماتيكي، وهو من المحركات سداسية السرعات.

يتم تسارع السيارة من الوضع المتعلق بالثبات لكي تصل لـ 100 كم، وهذا في فترة تبلغ 11,6 ثانية.

السيارة تتوفر بسعر 16.000 ريال سعودي، والحالة الخاصة بها رائعة. بيع سيارة هيونداى سانتا فى 2011 المحرك الخاص بالسيارة تبلغ السعة الخاصة به 2,4 لتر، و5 سلنجر، وقوته تبلغ 185 حصان.

يوجد بها بعض المقاعد التي تتناسب مع خمس أشخاص، ويوجد بمحركها شاحن توربيني.

تصميم السيارة مميز للغاية، وهي تحتوي على العديد من الأضواء من نوع ماركة ليد.

يبلغ سعر السيارة 14.000 ريال سعودي. سيارة هيونداي توسان 2016 من أهم مواصفات سيارة هيونداي توسان المستعملة ما يلي: سعة محرك السيارة يبلغ 1و6 لتر تيربو.

القوة الحصانية الخاصة بمحرك السيارة يبلغ 180 حصان.

السيارة تحتوي على عجلات دفع أمامية، ويتم استهلاك الوقود الخاص بها لكي يبلغ 7,4 لتر، وهذا لكل 1خ0 كيلو متر.

السيارة يوجد بها ناقل أوتوماتيكي للحركة، وهي تعمل بمقدار 6 سرعات.

يوجد بالسيارة عزم دوران يبلغ 265 نيوتن لكل متر.

كانت هذه من افضل السيارات المستعملة المتوفرة في المملكة العربية السعودية، لذلك لا تترددوا في الحصول عليها فهي تتوفر بسعر يناسب الجميع، كما أن حالتها ممتازة للغاية ورائعة، فهي لم تتعرض للهلاك. عمر شويل - جدة أحصل ألان على سيارة هيونداي...ب 16 ألأف ريال أحصل على سيارة هيونداي مستعمله حديثة في السعودية - ثقفني

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