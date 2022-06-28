نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تخفيض خيالي 15% على تويوتا هايلكس 2022 الإقتصادية الأكثر مبيعاً بالمملكة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تخفيض خيالي %15 على تويوتا هايلكس 2022 الإقتصادية الأكثر مبيعاً بالمملكة، لا شك أن تويوتا هايلوكس أحد أهم السيارات التي يعتمد عليها فئة كبيرة من سكان المملكة العربية السعودية، وذلك نظراً لأن تلك السيارة تناسب الطرق الواعرة و الصحاري و التي تتميز بها المملكة العربية السغودية بكل تأكيد، حيث إنضمت السيارة إلى سلسلة تخفيضات السيارات بالمملكة العربية السعودية، لذا نتناول اليوم كافة مواصفات سيارة تويوتا هايلكس 2022 مع السعر الجديد بالإضافة إلى معرض السيارات الذي يقدم هذا العرض المذهل على السيارة.

تخفيض خيالي %15 على تويوتا هايلكس 2022

إنضمت فئة جي ال من سيارة تويوتا هايلوكس 2022 إلى سلسلة تخفيضات السيارات بالمملكة العربية السعودية، تتوفر بمحرك إقتصادي من الطراز الأول حيث يمكنك من السير مسافة 15.6 كيلو متر بإستخدام لتر واحد من البنزين بتقييم ممتاز بلس، أصبحت تتوفر سيارة تويوتا هايلكس GL 2022 الإقتصادية ضمن عروض عبد اللطيف جميل للسيارات بسعر 89 ألف و 895 ريال بدلا من 103 ألف و 960 ريال، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة تحفيض خيالي 15%.

تويوتا هايلكس 2022 الإقتصادية

تتميز بمحرك رباعي الإسطوانات 2400 سي سي قوة 147 حصان قير عادي سداسي السرعات و نظام الدفع خلفي ديزل حيث تعتبر أحد السيارات الإقتصادية، تتميز سيارة توبوتا هايلكس GL 2022 الإقتصادية بكافة مواصفات الأمان نظام الحماية من السرقة، مراقبة ضغط الهواء في الإطارات، فرامل مانعة للإنغلاق، إمكانية التحكم في الثبات، نظام المساعدة في المرتفعات و تقنية دعم المكافح بالإضافة إلى وسائد هوائية.

داخلية تويوتا هايلوكس 2022 GL

تتميز داخلية سيارة جي ال بمقاعد قماش، نظام السنتر لوك تحكم من خلال السائق، مرايا جانبية كهربائية مع امكانية الطي أوتوماتيك، زجاج كهربائي بالكامل أوتو لمسة واحدة، مكيف يدوي و جلنط يدوي، كما تتميز سيارة تويوتا هايلكس GL 2022 الإقتصادية بكافة مواصفات التكنولوجيا منفذ طاقة، منفذ يو اس بي، بلوتوث، مسجل، عدد 2 مكبرات صوت، مشغل سي دي و نظام أمان تام.

تتميز فئة GL بإمكانية التحكم في السيارة عن طريق الريموت، جنوط مقاس 16 إنش، شبك أمامي ضخم من الكروم، صدام ستيل أمامي، تطعيمات كروم على المرايا، مقابض السيارة مصنوعة من الكروم، إشارات على المرايا الجانبية، كشاف ضباب خلفي و كشاف ضباب أمامي لسيارة تويوتا هايلكس GL 2022 الإقتصادية.