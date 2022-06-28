نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات مستعملة كورولا يارس سوناتا والنترا للبيع في السعودية بحد رخيص في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارات مستعملة كورولا يارس سوناتا والنترا للبيع في السعودية بحد رخيص، تضمنت أول عروض بيع وشراء السيارات المستعملة في حراج السيارات بالسعودية لهذا الأسبوع هيونداي النترا 2012 للبيع بمدينة القصيم، المحرك 4 سلندر سعة 2000 سي سي بقوة 156 حصان، السيارة مشت 380 ألف كيلو متر وتعمل بناقل حركة أوتوماتيكي. المواصفات: حساسات خلفية، جنوط مقاس 17 إنش، إمكانية الدخول الذكي بالريموت، مكيف أوتوماتيك، سنتر لوك على الأبواب، زجاج كهربائي، مقاعد مخمل، مشغل سي دي + 4 مكبرات للصوت. وصل أعلى سوم على السيارة إلى 18 ألف ريال.

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متوفر بالقصيم أيضاً للبيع سيارة هيونداي سوناتا 2013 مشت 380 ألف كم، المحرك 4 سلندر سعة 2500 سي سي بقوة 178 حصان والجير أوتوماتيك. تم تغيير الماكينة منذ ستة أشهر مع تغيير العكوس والكراسي للماكينة والجير + تم تركيب ريداتير جديد، البودي به دقات خفيفة في الرفرف اليسار فقط. المواصفات: نظام تثبيت سرعة، نوافذ كهربائية + سنترلوك، تحكم من عجلة القيادة، بلوتوث، مقاعد مخمل، إنارات ليد، جنوط مقاس 17 إنش، حساسات خلفية، مكيف أوتوماتيك، USB + CD + ستة مكبرات للصوت. السيارة لديها فحص ساري واستمارة سارية ومسيومة على 20 ألف ريال والبيع قريب.

متوفر بمدينة الرياض للبيع سيارة تويوتا يارس 2012 استخدام نظيف مشت 180 ألف كيلو متر، المحرك اقتصادي 4 سلندر 1300 سي سي بقوة 84 حصان والجير أوتوماتيك، الداخلية نظيفة + البودي نظيف خالي من الرشوش + المحركات والعضلات علي الشرط. المواصفات: جنوط مقاس 14 إنش، وسائد هوائية، مقاعد قماشية، اتصال يو اس بي، مكيف يدوي، مدخل AUX، نظام حماية ضد السرقة. وصل أعلى سوم على السيارة إلى 20 ألف ريال.

بيع وشراء سيارات مستعملة في السعودية

متوفر بمدينة الرياض للبيع تويوتا كورولا 2013 مشت 216 ألف كيلو متر، المحرك 4 سلندر سعة 1600 سي سي بقوة 121 حصان والجير Manual عادي. المحركات ممتارة + البودي يوجد به رشوش متفرقه + استماره سارية وفحص جديد. المواصفات: مقاعد مخمل، مكيف اوتوماتيك، كشافات ضباب، وسائد هوائية، جنوط 15 انش، نظام حماية من السرقة، شاشة وسطية ذكية، كاميرا خلفية، أقفال آلية للأبواب + زجاج كهرباء، اتصال يو اس بي + سي دي+ AUX + أربعة مكبرات للصوت، صندوق خلفي كهربائي. السعر المطلوب 21 ألف ريال.