300 ألف ريال بدون فوائد للعاطلين عن العمل والموظفين لتمويل السيارات

يحتاج عدد كبير من الأفراد العاطلين عن العمل ومن منهم فقد وظيفته إلى مبلغ مالي يساعدهم في الحياة، ومن خلاله يصنعوا عمل خاص بهم يوفر لهم احتياجاتهم اليومية وأيضا الحصول على مبلغ مالي كل شهر يساعدهم في المعيشة وادخاره لشراء كل ما يحتاجون إليه أو دفع الأقساط المتراكمة عليهم، ولذلك وفرت بنوك معينة داخل المملكة العربية السعودية توفير تمويل للعاطلين عن العمل ولكن بشروط معينة وبسيطة، حتى يتمكن من الأخذ والعطاء عن طريق السداد كل شهر للمبلغ المقترض من البنك، وكل هذا بخطوات بسيطة وسهلة.

قرض العاطلين عن العمل

ينقسم قرض العاطلين عن العمل إلى إثنين هم القرض النقدي وقرض السيارة، ولكل منهما مزايا وشروط معينة يجب توافرها حتى تحصل على التمويل بموافقة سريعة، سيارات بدون مقدم للمواطن والمقيم، ولمن يرغب بتمويل النقدي فهو إعطاء المتقدم مبلغ مالي يصل إلى 120 ألف ريال برسوم إدارية 4000 ريال فقط ولن يتم أخذ أي مبلغ أخر سوى سداد التمويل، لأنه بدون فوائد وأقساط شهرية بسيطة في متناول يد الجميع، وهناك تمويل السيارة والذي يوفر لك مبلغ مالي 300 ألف ريال بمصاريف إدارية 4000 ألف ريال فقط، وبدون فوائد ويتم إرسال المبلغ إلى الكفيل أو الضامن للمستفيد، وهناك شروط بسيطة حتى تحصل على التمويل.

شروط تمويل السيارة لمن فقد وظيفته

متاح للسعوديين فقط.

يجب أن يكون العمر من 18 عاما وحتى 65 عاما.

إذا كان المتقدم موظف بأي من القطاعات الحكومي أو الخاص فلا يزيد دخل الراتب الشهري عن 20 ألف ريال.

لا يكون هناك أي قروض أخرى للمستفيد من البنك.

وجود سجل ائتماني جيد.

تقديم ضمان حتى تحصل على التمويل.

يجب أن تكون رخصة القيادة سارية.

تقديم وثيقة العمل الحر.

التسجيل في الشركات المسموح لها بتوجيه السيارات.

التأمين على السيارة.

ماهي الحوافز؟

سوف تحصل على التمويل بفترة سداد تصل حتى 60 شهرا، وهناك أيضا حوافز مالية سوف تحصل عليها عندما تتقدم للعمل بالسيارة وأثناء وقت الذروة، قرض للمتقاعدين براتب 1985 ريال، فعند العمل في الساعات من السادسة صباحا وحتى السادسة مساء كل يوم ماعدا الجمعة والسبت من الساعة الثانية عشر ظهرا وحتى الثانية عشر بعد منتصف الليل، وسوف يقوم البرنامج بتسجيل عدد الرحلات التي قد قمت بها وعلى ذلك سوف تحصل على الحوافز المستحقة.

طريقة التقديم لطلب المنتج

سوف تقم بالدخول عبر النفاذ الوطني الموحد التابع لبنك التنمية الاجتماعية وتقوم بتقديم صورة من الهوية الوطنية وإثبات السكن وجميع الأوراق المطلوبة وطلب تمويل السيارة من البنك، وسوف يتم التأكد من أهلية المستفيد وطلب صورة الهوية للكفيل ويراعى أن يكون موظف بالقطاع الحكومي حتى تتمكن من الحصول على تمويلك في أسرع وقت وبدون تعقيدات، وعند الموافقة سوف يتم إرسال المبلغ إلى الكفيل عنك، والاتصال على رقم خدمة عملاء بنك التنمية الاجتماعية 920008002 للاستفسار والحصول على التمويل.