نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعد للجديد! تويوتا جي آر كورولا 2023 ،مواصفات السيارة وسعرها في الوطن العربي في المقال التالي

عمر شويل - جدة مواصفات تويوتا جي آر كورولا 2023 ، تعتبر سيارة تويوتا من السيارات ذات السمعة الجيدة المعروف اسمها في السوق وذلك من حيث موثوقية السيارة وقيمتها نفسها في سوق السيارات والآن بعد أن انتظرناها طويلاً فقامت شركة تويوتا بطرح نسخة جديدة “هاتشباك” قوية مدمجة تم أخذ شكلها أو أخذ إلهامها من السباق، وهي سيارة Toyota GR Corolla 2023 التي سنتعرف عليها جيداً في تلك المقالة فتابعونا.

مواصفات تويوتا جي آر كورولا 2023

في بداية حديثنا عن تويوتا كورولا 2023 فسوف نتحدث عن محركها. فتحت غطاء تلك السيارة يقبع محرك G16E-GTS ومواصفاته هي :

محرك تويوتا 2023 بسعة 1.6 لتر.

بسعة 1.6 لتر. المحرك بشاحن توربيني بثلاث أسطوانات.

كما أن محرك كورولا 2023 GR ينتج قوة مذهلة تبلغ 300 حصان أي 224 كيلوواط وهذا عند 6500 دورة في الدقيقة.

ينتج قوة مذهلة تبلغ 300 حصان أي 224 كيلوواط وهذا عند 6500 دورة في الدقيقة. كذلك مواصفات تويوتا جي آر كورولا 2023 يصل إلى 273 رطلاً من 3000 إلى 5500 دورة في الدقيقة (أي 370 نيوتن/ متر).

جدير بالذكر أن هذا المحرك يجعل Corolla GR 2023 الجديدة أقوى بمرتين من طرازها القياسي. كما أن المحرك متصل بناقل حركة يدوي من ستة سرعات مع نظام للدفع الرباعي الذي يسمى GR-Four. كما أن هذا النظام يحتوي على إعدادات تقبل التعديل من 60-40 أو من 50-50 أو من 30-70 لعزم الدوران (الأمامي والخلفي). وهذا حسب تفضيل السائق في كورولا 2023 GR.

تويوتا كورولا 2023 من الداخل

تصميم تويوتا كورولا 2023 الداخلي يتميز بــ :

أولاً شاشة لعرض المعلومات والترفيه (رقمية) بمقاس 12.3 بوصة.

ثانياً تشتمل شاشة كورولا 2023 GR على شاشات لكي تضغط التربو.

على شاشات لكي تضغط التربو. ثالثاً هناك مؤشر موضع التروس.

كذلك مواصفات تويوتا جي آر كورولا 2023 أنه هناك مقياس لسرعة الدوران.

أنه هناك مقياس لسرعة الدوران. وأخيراً هناك شاشة للمعلومات والترفيه بمقاس ثمانِ بوصات في وسط لوحة القيادة.

ودون النظر إلى شاشات العرض. فتأتي سيارة كورولا 2023 مزودة بمقاعد رياضية من القماش. كما أن في هذه المقاعد تتميز بخياطتها باللون الرمادي المتباين. بالإضافة إلى شارات GR على مساند الرأس. كذلك سيجد السائق عجلة القيادة الرياضية مغلفة بالجلد بالإضافة إلى دواسات الألومنيوم. كذلك نظام صوتي بستة مكبرات صوت في تويوتا كورولا 2023.

إصدارات تويوتا كورولا 2023

سوف يتم إطلاق تويوتا 2023 على مستويين من القطع. طراز السيارة الأساسي هو Core. وسيصل هذا الطراز في عام 2022. أما بالنسبة لطراز Circuit الحصري سيأتي العام القادم 2023.

كذلك يتوفر مواصفات تويوتا جي آر كورولا 2023 بألوان محدودة في الداخل، فهي ألوان الأبيض والأسود والأحمر. كما أن السيارة تتميز بمقاعد رياضية مغطاة بالقماش. كما أن كورولا 2023 GR تعطيك اللون لأسود والفضي كخيار. كذلك هناك حزمة تسمى Cold Weather وتلك الحزمة تضيف مقاعد أمامية مدفأة. جدير بالذكر أن حزمة التكنولوجيا تشتمل على نظام ملاحة ونظام استريو مطور وكذلك شحن لاسلكي للهواتف الذكية.

ننتقل إلى إصدار Circuit حيث أن هذا الإصدار بسقف مصنوع من ألياف كربون مما يقلل الوزن. كما أن هذا الطراز من تويوتا 2023 يتوفر باللون الأبيض والأحمر. بالإضافة إلى ملاقط فرامل حمراء عليها شعار GR. وواجهة السيارة الأمامية تتميز بشبكة سوداء لامعة. كما أن السيارة لديها جناح خلفي أسود غير لامع.

كذلك تأتي مع تفاضل تورسن محدود الانزلاق وذلك للمحور الأمامي والخلفي. كذلك يحتوي على غطاء منتفخ مع فتحات للتهوية الوظيفية. جدير بالذكر أن أخر ميزتان ذكرناهم هم ترقية جمالية للسيارة. أي أنهم اختيارين كجزء من حزمة الأداء للطراز الأساسي في تويوتا كورولا 2023 من الداخل.

سعر تويوتا كورولا 2023

كما ذكرنا من قبل فإنه سوف يتم إطلاق Corolla GR 2023 على مستويين من القطع. والطراز السيارة الأساسي هو Core سيصل هذا الطراز في عام 2022 من المحتمل أنها ستكون في خريف 2022. أما بالنسبة لـ مواصفات تويوتا جي آر كورولا 2023 لطراز Circuit الحصري سوف يأتي العام القادم 2023.

أما بالنسبة Corolla GR 2023 price فالسيارة سعرها حسب الموقع الأمريكية الشهيرة للسيارات. فتبلغ السيارة في طرازها الأساسي من 20.000 و 40.000 ويعلو السعر حسب الفئة المختارة إلى 50.000 دولار أي في السعودية تكون من 75.060 ريال و 150.120 ريال ويعلو السعر حسب الفئة المختارة إلى 187.650 ريال في كورولا 2023 GR.

