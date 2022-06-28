سيارة سوزوكي اسبريسو موديل 2022 تعرف على اهم مواصفاتها واسعارها في السعودية

سيارة سوزوكي اسبريسو موديل 2022 إليكم أهم المعلومات بشأن سيارة سوزوكي اسبريسو 2022، حيث قامت الكثير من المواقع عبر الإنترنت بنشر معلومات عن السيارة بسبب إمكانياتها وأسعارها، حيث تم تصنيفها بأنها سيارة مناسبة لمحدودي الدخل بالرغم من أنها كبيرة وتسمح للكثير من الرحلات العائلية، سنتعرف في مقالنا اليوم في سطوره التالية عن أبرز معلومات السيارة وإمكانياتها ومميزاتها وكذلك عيوبها حتى نقدم شرحًا تفصيليًا لكل الأشخاص المهتمة بهذه السيارة وتسعى إلى شراءها.

أهم المعلومات بشأن سيارة سوزوكي اسبريسو 2022

تنتمي السيارة في فئة سيارات إس يو في الرياضية وسعة محركها يبلغ 1000 سي سي ويتكون من ثلاث أسطوانات.

عدد أحصنة الموتور تبلغ 67 حصان بينما يصل أقصى عزم دوران لها 90 نيوتن.

لكل متر ومقترنة بناقل حركة أوتوماتيكي يتكون من خمس سرعات.

تصل أقصى سرعة للسيارة إلى 150 كيلو متر لكل ساعة وتسارع السيارة.

يبدأ من سكون صفري إلى 100 كيلو متر لكل ساعة في غصون 14.3 ثانية.

استهلاك السيارة من البنزين لعمل مسافة قدرها 100 كيلو متر في الساعة يبلغ 5.4 لتر وحجم حقيبة التخزين يبلغ 239 لتر.

تحتوي السيارة على وسادتين هوائيتين في الصف الأول فقط وخاصية القفل المركزي للأبواب الخلفية مما يزيد من أمان السيارة.

مصابيح السيارة الجانبية والخلفية تعمل بإضاءة الهالوجين والمرايا الجانبية يتم التحكم فيها يدويًا ومقاس جنوط عجلات السيارة 14 بوصة.

مزودة أيضًا بعدد من وسائل الترفيه والتكنولوجيا حيث أن نظام التكييف بها يتم التحكم به يدويًا والزجاج أيضًا يتم طيّه كهربيًا.

مزودة بسنتر لوك وباور ستربينج والنظام الصوتي يحتوي على نوعين من مكبرات الصوت كما أن مخرج الكهرباء يبلغ 12 فولت.

فتحات يو إس بي وتدعم خاصية أبل كار بلاي وأندرويد أوتو والشحن اللاسلكي للهواتف الذكية.

عيوب سيارة سوزوكي اسبريسو موديل 2022

هيكل السيارة الخارجي يتسم بالضيق.

ثبات السيارة ضعيف عند السرعات العالية.

المقصورة الداخلية مصنوعة من خامات رديئة الجودة.

تم تقديم فئة واحدة فقط من السيارة حتى الآن.

أسعار سوزوكي سبريسو موديل 2022 في السعودية

في سوق المملكة العربية السعودية سعر السيارة يبدأ من 35 ألف ريال سعودي فهي من أرخص السيارات الكبيرة المتوفرة في الأسواق لعام 2022م.