بتصميم اسطوري الوحش الروسي.. سيارة لادا نيفا Lada Neva 2022 الرياضية احدث سيارة جبارة في الاسواق السعودية

من أبرز وأشهر سيارات الـ SUV الرياضية في الأسواق في الفترة الحالية هي سيارة لادا نيفا 2022، فالسيارة شهدت شهرة واسعة وكبيرة جدًا مما أوصلها إلى جميع أسواق السيارات ومنها سوق المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، وإمكانيات السيارة خارقة للتوقعات وبالرغم من كل هذه المواصفات والمميزات إلا أن هناك بعض الأشخاص التي أعلنت عن بعض العيوب في السيارة ولكنها لا تُذكر أمام هذا الكم العظيم من المميزات ولكن سنقوم بتوضيحها أيضًا.

مواصفات سيارة لادا نيفا 2022 ومميزاتها

تم تصنيف السيارة بأنها من أقوى السيارات الرياضية التي تعمل بنظام الجر الكلي للعجلات.

قوة محرك السيارة تبلغ 83 حصان وعزم دورانها 129 نيوتن لكل متر بينما سعة المحرك تبلغ 1700 سي سي.

بالنسبة إلى القير فهو يعمل أوتوماتيكيًا ويتكون من خمس نقلات ومقاس جنوط عملات السيارة تبلغ 15 بوصة.

يتوفر من السيارة في كل فئاتها لونين وهما الأحمر والنحاسي ومزودة بعجلات سيارة مقاس جنوطها 15 بوصة.

مزودة بفتحة من السقف بانورامية ومزودة بخاصية الفرامل المانعة للانغلاق ABS وخاصية ESP و EBD.

وخاصية المساعدة عند هبوط المنخفضات وصعود المرتفعات ومزودة أيضًا بعدد من أحزمة الأمان في كل الصفوف.

كما أن السيارة تحتوي على عدد من الإير باجز ونظام تكييف الهواء والزجاج الجانبي يتم فتحه وغلقه كهربيًا.

مرايا السيارة يتم طيّها كهربيًا وكذلك المقاعد ومزودة بشاشة أمامية وخاصية البلوتوث الذكية ومداخل يو إس بي.

أسعار لادا نيفا موديل 2022 في سوق مصر والسعودية

بالنسبة إلى أسعار السيارة في السوق المحلية في السعودية ومصر فتأتي كالآتي:

في سوق المملكة العربية السعودية تبدأ أسعار السيارة من 34 ألف ريال سعودي في الفئات القياسية بينما في الفئات الأعلى تصل إلى 36 ألف ريال سعودي.

أما في السوق المصرية فسعر السيارة يتراوح بين 163 ألف إلى 183 ألف جنيه مصري بحسب فئة السيارة ومتوفر من السيارة فئتين حتى الآن.

عيوب لادا نيفا موديل 2022