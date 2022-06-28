نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقسيط على 5 سنوات بدون دفعة أولى.. اقوى عروض تقسيط سيارات سوزوكي من عبداللطيف جميل فى المملكة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقسيط على 5 سنوات بدون دفعة أولى.. اقوى عروض تقسيط ، هناك كم كبير من العملاء يبحثون عن سيارات سوزوكي بأرخص سعر في المملكة العربية السعودية مع امتلاكها الإمكانيات والمواصفات الحديثة والقوية التي يحتاج لها كل فرد مثل سيارة سوزوكي سياز 2022 وسوزوكي بالينو 2022 وأنواع أخرى من سيارات سوزوكي التي يمكن أن يتم الحصول عليها من خلال التواصل مع شركة عبد اللطيف جميل الذي يوفر لكم أفضل عروض تقسيط سيارات على 5 سنوات، ومعاً سوف نتعرف على اقوى عروض عبد اللطيف جميل على سيارات سوزوكي الجبارة.

تقسيط على 5 سنوات بدون دفعة أولى.. اقوى عروض تقسيط

شركة عبد اللطيف جميل قد أعلنت عن إمكانية تقسيط سيارات سوزوكي على 5 سنوات بدون دفعة أولى إذا كانت الدفعة الشهرية تغطي 40% من صافي الدخل الشهري للعميل للفئات التالية:

سيارة سوزوكي بالينو 2022

يتم تقديم سيارة سوزوكي بالينو 2022 من ضمن عروض تقسيط عبد اللطيف جميل يشمل العرض سداد السيارة على مدة 60 شهر ودفعات شهرية تبلغ 1.022 ريال سعودي، وتمتلك السيارة مجموعة من المواصفات الحديثة فهي تأتي بمحرك تبلغ سعته 1400 سي سي يقوم بإنتاج قوة تبلغ 95 حصان والحد الأقصى لقوة عزم الدوران 130 نيوتن متر.

مزودة بناقل حركة يعمل أوتوماتيك تبلغ سرعته أربعة سرعات وتأتي بنقطة ثبات من الصفر حتى 100 كم أثناء مدة زمنية تقدر 1,16 ثانية.

سيارة سوزوكي سياز 2022

كما يقدم أيضاً أقوى عرض على سيارة سوزوكي سياز 2022 التي تتمتع بمحرك 4 اسطوانات تصل سعته 1500 سي سي يقوم بتوليد قوة 103 حصان وقوة عزم الدوران 138 نيوتن متر، ، ومقدمة بفترة سداد 60 شهر والدفعات الشهرية 987 ريال سعودي.

سيارة سوزوكي ارتيجا 2022

هذه السيارة تستمد قوتها من خلال المحرك المكون من 4 أسطوانات تبلغ سعة 1500 سي سي يمتلك قوة عزم الدوران تبلغ 138 نيوتن متر ومزودة بناقل حركة أوتوماتيكي مزود بأربعة سرعات.

وناقل حركة يدوي مكون من 5 سرعات مع نظام الدفع الأمامي للتسارع من الصفر حتى 100 كم ساعة أثناء 13.5 ثانية، السيارة تكون متوفرة من ضمن عروض عبد اللطيف جميل بأن يتم السداد على مدار 60 شهر وتبلغ الدفعات الشهرية 1218 ريال سعودي.