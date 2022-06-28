نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصل وصل الوحش الروسى.. لادا نيفا برونتوا 2022 في السعودية اقوى سيارة عاالمية بمواصفات واسعار جبارة في المقال التالي

عمر شويل - جدة وصل وصل الوحش الروسى.. لادا نيفا برونتوا 2022 ، أصدرت شركة لادا الروسية واحدة من أحدث إصداراتها سيارة لادا نيفا برونتو 2022 التي تم تحديثها حتى تكون مناسبة للطرقات الواعرة، حيث أن نسخة سيارة لادا برونتو بدأت في صورة تعديل خارجية لموديل نيفا قبل أن تكون لادا متوفرة لتلك التعديلات بشكل رسمي من خلال المصنع لتصبح إصدار جديد وخاص جداً.

أما النسخة الجديدة فقد حصلت على مجموعة من التحديثات الداخلية المتعلقة بالمقاعد الجديدة التي تكون أكثر راحة ولوحة العدادات والإضاءة الداخلية الحديثة وكثير من المواصفات التي سوف نستعرضها لكم بطريقة أكثر وضوح.

وصل وصل الوحش الروسى.. لادا نيفا برونتوا 2022

تمتلك سيارة لادا نيفا برونتو الكثير من المواصفات التي تجعلها منافس قوي جداً للسيارات فئة كروس أوفر وهي من السيارات المتخصصة للسير على الطرقات الوعرة والاستخدامات الشاقة، وحصلت السيارة على تغيرات من ناحية الشكل الخارجي والإمكانيات الداخلية للسيارة ومن مواصفاتها التالي:

تأتي السيارة بمحرك سعة 1700 سي سي مكون من 4 أسطوانات.

المحرك يولد قوة تبلغ 83 حصان وقوة عزم الدوران الأقصى 129 نيوتن متر.

المحرك مزود بناقل حركة يدوي مكون من 5 سرعات يقوم بنقل القوة إلى أربع عجلات عن طريق نظام الدفع الكلي المستمر.

تحتوي على مجموعة من التروس قابلة للغلق ونظام تعليق محسن قوي جداً.

فالسيارة من الخارج حصلت على تحديثات كبيرة فهي تمتلك عجلات رياضية بقياس 15 بوصة.

وإطارات ضخمة مخصصة للسير على الطرقات الوعرة.

السيارة تكون مجهزة بصادم أمامي وخلفي وأعتاب جانبية مصنوعة من البلاستيك الأسود مع وجود رفاف جانبية عريضة.

بها شبكة أمامية تأتي بتصميم رياضي وفئتين السيارة بها إضاءة من الليد بحجم كبير على السقف مع العديد من الألوان الجديدة.

تم تزويد السيارة بناقل حركة يدوي والفئة الثانية من السيارة تأتي بناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات للناقلات اليدوية.

تحتوي على نظام حقن العجلات الالكتروني وفرامل أساسية وفرامل أخرى تمنع من الانغلاق.

سعر سيارة لادا نيفا برونتو في السعودية

أغلب خبراء التسويق أكدوا أن سعر سيارة لادا نيفا برونتو الحديثة طرحت في روسيا بسعر يبدأ من 6320 ألف و 717 ألف روبل روسي ما يعادل سعرها بالدولار حوالي 8.582 دولار حتى 9.735 دولار وسعرها في السعودية 36.45 ألف ريال سعودي.