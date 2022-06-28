نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقسيط بسعر الكاش.. سيارات تويوتا مستعملة للبيع عبد اللطيف جميل للتمويل 2022 بسعر رخيص في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقسيط بسعر الكاش.. سيارات تويوتا مستعملة ، تعمل شركة عبد اللطيف جميل على توفير الكثير من التمويلات لشراء السيارات المستعملة من ماركة تويوتا بضمان يمكن أن يصل إلى أكثر من 3 سنوات وهذا يساعد عدد كبير من الأشخاص الراغبين في شراء سيارات مستعملة في حالة الجديد الحصول على السيارة المناسبة التي تساعدهم في قضاء احتياجاتهم ورغبتهم, كما أن السيارات مميزة جداً وتأتي بمواصفات قياسية وحديثة وسيارات تويوتا معروفة بأنها ذات كفاءة عالية في الأداء وسوف نستعرض لكم مجموعة من سيارات تويوتا المستعملة للبيع من شركة عبد اللطيف جميل.

تقسيط بسعر الكاش.. سيارات تويوتا مستعملة

يوجد الكثير من المزايا لشراء السيارات المستعملة عبر عبد التعامل مع شركة عبد اللطيف جميل ومن ضمن سيارات تويوتا المستعملة المعروضة للبيع ما يلي:

سيارة تويوتايارس 2020 SD

سيارة تويوتا ياريس 2020 مستعملة للبيع تحتوي على ناقل حركة أوتوماتيك قطعت مسافة 79.999- 70.000 كم، السيارة متوفرة باللون الأسود في مدينة الدمام، مقدمة بقسط شهري 1.147 ريال سعودي وللتواصل مع البائع على رقم الجوال 8002442211.

سيارة تويوتا يارس 2019 1.5 Y

تم عرض السيارة للبيع مزودة بناقل حركة أوتوماتيك ومسافة مقطوعة عند عرضها للبيع 69.999-60.000 كم، السيارة باللون الأبيض معروضة بمدينة الدمام وقسط شهري 1.137 ريال سعودي بالإضافة إلى أن التقسيط مستمر حتى 3 سنوات.

سيارة تويوتا 2020 Y PLUS

السيارة باللون الأبيض مزودة بناقل حرمة أوتوماتيك والمسافة المقطوعة 29.999.20.000 كم، متاح التقسيط 3 سنوات وقسط شهري 1.200 ريال.

عروض تقسيط عبد اللطيف جميل على السيارات المستعملة

متاح الآن إمكانية الحصول على أنواع متنوعة من سيارات تويوتا المستعملة بالتقسيط المقدمة من خلال شركة ومعارض عبد اللطيف جميل التي يمكن الحصول عليها بتقسيط متاح ثلاث سنوات بأقساط شهرية.

أيضاً من الممكن أن يتم الحصول على سيارة تويوتا كورولا وهي من السيارات التي تعل أوتوماتيك وبدفعات شهرية 1621 ريال سعودي ومن الممكن أن يتم التعرف على مزيد من التفاصيل التي تخص السيارات المستعملة عبر عبد اللطيف جميل التي يمكن أن يتم كالتالي: