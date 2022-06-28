القنبلة الروسية العالمية.. لادا نيفا برونتوا 2022 في السعودية اقوى واسرع سيارة بمواصفات واسعار جبارة

القنبلة الروسية العالمية.. لادا نيفا برونتوا 2022 ، سيارة لادا نيفا برونتو 2022 تعرف بالوحش الروسي التي أصدرت حديثاً من قبل الشركة الروسية أفتوفاز وكشفت عنها مؤخراً، فهي من سيارات الدفع الرباعي للعجلات وتأتي السيارة بتصميم في غاية من الجمال والعصرية والكلاسكية فقد حرصت الشركة بأن تجمع بينهم حتى تعطي للمستهلك واحدة من أفضل السيارات المتطورة، وتتمتع السيارة عن غيرها من السيارات المنافسة بالمواصفات الرائعة التي تحتويها لذا على الجميع اغتنام الفرصة واقتراب موعد الشراء تحديداً بعد ما سنقدم لكم جميع التفاصيل المتعلقة بالسيارة.

القنبلة الروسية العالمية.. لادا نيفا برونتوا 2022

تعتبر سيارة لادا برونتو من أحدث السيارات الموجودة بالوقت الحالي في سوق السيارات الجديدة في المملكة العربية السعودية ولعد أن تم الإعلان عن وجودها بدأ الجميع من المستهلكين ومحبين شراء السيارات البحث عن مواصفات التي تكون على النحو الآتي:

تحتوي السيارة على اثنان من المحرك فالأول منه تصل سعة 1600 سي سي يقوم بتوليد قوة 114 حصان مزود بناقل حركة يدوي.

أما المحرك الثاني فقد تصل سعته 2000 سي سي وبقوة 168حصان مزود بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 6 نقلات.

تم صناعة عجلات المقصورة من البلاستيك ولكنه يكون غير قابل للكسر.

السيارة مزودة بكثير من وسائل الترفيه بها نقطة اتصال واي فاي وبلوتوث ونقطة شحن هواتف ذكية لاسلكياً.

يقوم بدعم خاصيتين أندرويدأوتو وآبل كار بلاي.

كذلك السيارة مزودة بمنافذ يو إس بي ومخارج أي أكس.

يوجد بها أقفال أمامية وخلفية بالإضافة إلى تحسين مستوى عزل الصوت والاهتزاز في السيارة.

مميزات سيارة لادا نيفا برونتو 2022

تأتي السيارة بمميزات عديدة تجعلها من السيارات الأفضل وأكثر ما تتميز به التالي:

السيارة متاحة بكثير من الأسواق الخاصة لبيع السيارات في دول مختلفة.

تحتوي على إضاءة سقف ومقاعد بمساحة كبيرة تشعر الركاب بالتدفئة والراحة.

تعمل المقصورة بتقنية الدفع الرباعي ويتم ذلك بكافة العجلات.

كما أنها تكون مزود بمكيف هواء يدعم العمل بكفاءة كبيرة جداً حتى يمكن التحكم بمستوى التهوية ودرجة حرارة السيارة في جميع الأوقات.

سعر سيارة لادا برونتو في السعودية

يبدأ سعر الفئة الأولى من السيارة حوالي 623 روبل روسي بينما يبلغ سعر الفئة الثانية 711000 روبل روسي، يوجد في المملكة العربية فئة واحدة منها بسعر 36850 ريال سعودي.