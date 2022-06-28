“الصاروخ الجوي” تعرف على أفضل سيارة لادا نيفا ومواصفاتها ومميزاتها

سيارة لادا نيفا تعد من السيارات الفضلى التي توجد في الشرق الأوسط بالتحديد في المملكة العربية السعودية وكذلك الإمارات، هذا بجانب أن تلك السيارة من الإصدارات الأحدث في الأسواق في سنة 2022، كذلك أنها تشتمل على مواصفات عالمية عديدة تقوم بتمييزها عن غيرها من السيارات التي تماثلها، هذا بجانب أن من جملة المميزات التي توجد في تلك السيارة هو إتاحة الراحة والأمان لمن يقوم باستخدامها واشتمالها على تصميمات مذهلة من الداخل والخارج، هذا بالإضافة إلى أن السيارة زُودت بمساحة داخلية وتلك المساحة كبيرة للغاية، بجانب أن بها مقاعد مريحة جداً تستطيع التحكم بها بكل أريحية.

مواصفات سيارة لادا نيفا

هناك الكثير من المواصفات التي تتمتع بها سيارة لادا نيفا، ومن بين هذه المواصفات جميع ما يلي:

تم تجهيزها بمحركات عالية للغاية تصل القوة الخاصة بها إلى 80 حصان.

بها تصميمات متكاملة وكذلك حديثة.

هذا بجانب أن محرك السيارة يشتمل على قدرة عالية للغاية تصل لما يقرب من أكثر من لتر ونصف اللتر.

كما أن السيارة تكون من جملة الماركات العالمية.

هذا بجانب أن السيارة تشتمل على تصميم خلاب ورائع خصوصاً الجزء الخلفي.

كذلك أن السيارة تسير في كل الطرق العسيرة والصعبة بكل أمان.

تشتمل تلك السيارة على منفذ USB وكذلك منفذ AUX.

السفرة بها المعدات التي تقوم السيارة بالاعتماد عليها بالتحديد المعدات الترفيهية.

كما أن السيارة تم تزويدها بمساحة داخلية كبيرة للغاية ومقاعد مريحة بإمكانك التحكم بها بكل سهولة.

هذا بجانب أن السيارة بها إطارات تم تصميمها للسير بالطريق الصعب.

كذلك أن السيارة تشتمل على شاشة عرض كبيرة تبلغ حتى 7 بوصة.

مميزات السيارة لادا نيفا

سيارة لادا نيفا تتسم بسمات ومميزات عدة تقوم بجعلها الأولى بعالم السيارات، إذ أنها تعد سيارة الطرق الصعبة، كما أن من أبرز سماتها كل ما يلي: