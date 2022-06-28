نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كاديلاك اسكاليدا Cadillac Escalad 2023 سيارة رياضية مذهلة عالية الأداء في المقال التالي

عمر شويل - جدة تنفرد كاديلاك اسكاليدا Cadillac Escalad 2023 بمواصفات لا مثيل لها إذ تجتاح الأسواق بالسرعة الهائلة والقوة، ونجد تلك السيارة تعمل بنظام الدفع الرباعي كما أنها تتمتع بمظهر خارجي رياضي مثالي، ونجد سيارة كاديلاك اسكاليد 2023 تأتي بمواصفات داخلية ونظام حماية عالي الكفاءة للعمل على حماية الركاب والحفاظ على توفير الراحة لهم وهذا من خلال الوسائط المختلفة المتواجدة بالسيارة وفي هذا المقال سوف نوضح أهم المواصفات الداخلية والخارجية للسيارة.

كاديلاك اسكاليدا Cadillac Escalad 2023

تمتاز سيارة كاديلاك اسكاليد بالكثير من المواصفات التي تميزها عن غيرها من السيارات الأخرى المنافسة لها، حيث تتميز بوجود محرك 6.2 لتر يولد قوة هائلة تصل إلى 668 حصان تلك السرعة التي لا مثيل لها تساعد على اجتياز السباقات بنجاح كبير ويساعد على ذلك أيضا الإطارات القوية التي تعطي ثبات رائع، كما نجد السيارة تمتاز بنظام أمان احترافي يجعلها الأفضل في المحافظة على حياة الركاب.

مواصفات كاديلاك اسكاليد 2023 من الخارج

تتمتع سيارة كاديلاك اسكاليد 2023 من الخارج بمواصفات رائعة تجعلها الأفضل لدى محبي الذوق الرفيع والسرعة والتميز معا، حيث أن السيارة تتمتع بوجود إطارات بمساحة 22 أنش إلى جانب المصابيح عالية الإضاءة والكفاءة التي لا مثيل لها تضئ في أصعب المناطق ويوجد بها مصابيح ضبابية للرؤية في الضباب، إلى جانب أن السيارة تتمتع بوجود كاميرا خلفية متصلة بشاشة وسائط داخلية لمتابعة الطريق الخلفي بسهولة كبيرة، كما تحتوي على إنذار لمنع السرقة وإنذار أخر لحماية الركاب من الاصطدام بأي جسم خارجي بخلاف الفرامل مانعة الانغلاق.

تصميم كاديلاك اسكاليد 2023 من الداخل

يوجد العديد من المواصفات الداخلية التي تمتاز بها سيارة كاديلاك اسكاليد وعلى رأس تلك المواصفات وجود وسائد هوائية بالمقاعد الفاخرة لحماية الركاب من خطر الاصطدام إلى جانب وجود مكبرات الصوت عالية الجودة وأيضا شاشة الوسائط بمساحة 16.9 بوصة، كما تشمل السيارة على راديو ونظام ملاحة وأيضا تتسع السيارة إلى 7 ركاب فهي ذات مساحة مميزة، ونجد السيارة تمتاز أيضا من الداخل بوجود مكيف هوائي للتحكم في درجات الحرارة والبرودة مع زجاج عازل للضوضاء، وتعد سيارة كاديلاك اسكاليد من أفضل سيارات جيلها في الحماية والمساحة الداخلية.

سعر كاديلاك اسكاليد 2023

نجد سعر السيارة يبدأ من 103 ألف دولار أمريكي بما يعادل 387 ألف ريال سعودي ويعادل بالمصري مليون و935 ألف جنية مصري، وهذا يرجع إلى سرعتها الهائلة ومواصفاتها الممتازة.