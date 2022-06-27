نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصل وحش الصحراء الروسى … سيارة لادا نيفيا 2022 Lada Niva أهم مواصفاتها ومميزاتها وأسعارها الفوق رائعه فى بعض الدول في المقال التالي
سيارة لادا نيفيا 2022 Lada Niva أهم مواصفاتها، يريد الجميع معرفة سعر ومواصفات سيارة لادا نيفيا 2022 لأنها من أفضل السيارات ذات الدفع الرباعي، حيث أن الشركة المصنعة برعت في تطويرها، وقد أطلق عليها المصريون اسم الوحش الروسي، حيث أنها مجهزة بدرجة عالية من الكمالية مما يجعلها تتحمل جميع الطرق المتعرجة والسريعة وهي مناسبة للرياضين، لذلك لا تترددوا في الحصول عليها وسعرها مناسب للجميع.
سيارة لادا نيفيا 2022 Lada Niva أهم مواصفاتها
سوف ننشر لكم من خلال موقعنا ثقفني كل ما يخص سيارة لادا نيفيا 2022 تابعونا .
سعر ومواصفات سيارة لادا نيفيا 2022
- تصميم السيارة عصري للغاية، حيث أنها من السيارات الرياضية التي لها استخدامات متعددة.
- السيارة تحتوي على فتحة سقف بانوراما، وهذا ما يجعلها مناسبة ومميزة للجميع.
- السيارة تتمتع بوجود محرك تبلغ سعته 1600 سي سي، والقوة الخاصة به تبلغ 114 حصان، كما أنه يحتوي على ناقل يدوي للحركة.
- يوجد لسيارة أصدار ثاني يتميز بمحرك يبلغ 2000 سي سي، وتبلغ القوة الخاصة به 168 حصان.
- يوجد بالسيارة ناقل للحركة يعمل بطريقة أوتوماتيكية، وهو يتكون من 6 سرعات.
- السيارة تحتوي على فرامل تعمل بنظام الحقن الإلكتروني كما يوجد بها مانع للانغلاق، وهو من نوع مطور إي بي إس.
- تمت صناعة العجلات الخاصة بالسيارة من البلاستيك الذي يقبل الكسر.
- المقاس الخاص جنط عجلة السيارة يبلغ 15 بوصة؟
- السيارة تحتوي على نظام ترفيه يدعم الأنظمة الخاصة بابل كار بلاي، وكذلك اندرويد اوتو.
- تدعم الاتصال بالواي فاي وكذلك البلوتوث.
- السيارة تدعم الشحن اللاسلكي.
- يوجد بالسيارة مخرج ويغس بين ومخرج أي يو اكس.
- العجلة الخاصة بقيادة السيارة استخداماتها متعددة، وهي تمكنك من الرد على هاتفك، كما أنها تساعدك على التحكم في الوسائط المتنوعة.
- يتم تشغيل السيارة بالزر وبدون مفتاح.
عيوب سيارة لادا نيفيا 2022
يوجد في السيارة بعض العيوب، ومنها:
- أنها من السيارات ذات الدفع الرباعي، وهي لديها بابين.
- حجمها من الداخل ضيق، والفئة الأولى بها ناقل حركة مانيوال.
سعر سيارة لادا نيفيا 2022
- يبلغ سعر سيارة لادا نيفيا 2022 في المملكة العربية السعودية 36 ألف ريال سعودي.
- وتصل إلى 45 ريال سعودي حسب الفئات، وهذا ما يعادل 8.582 دولار أمريكي.
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