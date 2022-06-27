نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات بدون مقدم للمواطنين والمقيمين والقسط الأول والثاني مجاني في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الكثيرون من المواطنين السعوديين الرجال والنساء وأيضاً المقيمين داخل المملكة العربية السعودية، عن أفضل فرصة تسنح لهم امتلاك سيارة أحلامهم لتساعدهم في التنقل السريع والتنزه بكل راحة وأمان، ويتم ذلك من خلال السيارات الجديدة أو المستعملة ولكن البعض يفضل أن تكون السيارة جديدة وتكون بسعر مميز، وينتظرون نزول عروض السيارات من شركات كثيرة وبنوك أيضا ويمكن الحصول على السيارة بتمويل يمتد لفترة طويلة بمميزات قوية تحث الفرد على امتلاك السيارة بكل إراحية وطلاقة وبدون خوف أو قلق عند سداد الأقساط.

سيارات هيونداي بدون مقدم

احصل على أفضل أنواع السيارات الجديدة موديل 2022 هيونداي بدون مقدم وبالتقسيط المريح على فترة سداد طويلة، وكل هذا لراحة الأفراد، سيارات جديدة بدون مقدم، وهناك عدد كبير من المميزات القوية والتي تهدف إلى راحة جميع العملاء وتقديم كل ما هو مفيد والأفضل دائما لهم، ومن أهم تلك المزايا أن السيارات بدون كفيل، ولا تحتاج إلى رسوم إدارية، فسوف تحصل على السيارة التي تريدها ولن تقم بدفع أي مقدم ولا القسط الأول والثاني فهم مجاني من الشركة إلى العميل وفترة السداد تمتد حتى 60 شهرا، على أن يراعى بأنه لابد أن يكون الراتب الشهري لا يقل عن 3000 ريال، فجميع العروض لمحدودي الدخل.

ماهي السيارات داخل العرض

متوفر لك السيارات هيونداي موديل 2022 ومن السيارات أنواع مفضلة لأغلب الأفراد وهي سيارات إلنترا، وأكسنت، وسوناتا، كريتا، كونا، توسان، ومنهم سيدان أو الهاتشباك أيهما تفضل وتختار، سيارات مستعملة بالتقسيط لمحدودي الدخل، وتتراوح الأقساط الشهرية من 1000 ريال وحتى 1800 ريال أيهما يناسبك ويناسب راتبك الشهري وفق بعض الشروط المعلن عنها م ن قبل الشركة، ويمكنك استعمال الحاسبة التقديرية المتوفرة من قبل شركة عبد اللطيف جميل للسيارات حتى تحصل على الأفضل لك.

الشروط والمستندات المطلوبة

التمويل متاح للمواطنين والمقيمين بشرط أن يكون المتقدم موظف بالقطاع الحكومي أو القطاع الخاص أو متقاعد، ويكون الراتب الشهري لا يقل عن 3000 ويجب أن يكون هناك سجل ائتماني جيد حتى تحصل على تمويل شركة عبد اللطيف جميل، ويتم تقديم صورة من الهوية الوطنية أو الإقامة وصورة من رخصة القيادة وتكون سارية المفعول، وإثبات السكن وتعبئة نموذج طلب الحصول على سيارة هيونداي موديل 2022 وإرسال كافة الأوراق إلى شركة عبد اللطيف جميل، وانتظار الرد بالموافقة إذا كانت جميع الشروط والمستندات متوافقة مع المعلن عنها، ويمكن الاتصال على رقم خدمة العملاء 8002442211 لمزيد من المعلومات.