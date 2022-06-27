نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات بـ3000 ريال مستعملة للبيع في الرياض وجدة حالات ممتازة وسيارات مفحوصة في المقال التالي

إليكم أفضل سيارات مستعملة في السعودية، يتوفر في المملكة العربية السعودية مئات السيارات التي يرغب مالكيها في بيعها في مناطق مختلفة داخل المملكة منها الرياض والدمام ومكة المكرمة وغيرها، و عملية بيع السيارة ما هي إلا لهدفين كحد أقصى وهي إما لرغبة البائع في شراء سيارة جديدة كرغبة في التجديد أو لأنه يرغب في الحصول على بعض المال إثر تعرّضه إلى أزمة مالية و على كل الأحوال فالسيارات المستعملة فرصة جيدة للأشخاص التي ليس في قدرتها المادية شراء سيارة جديدة. سيارات مستعملة في السعودية 1. سيارة تويوتا كورولا 2003 أبرز مواصفات السيارة:- تم إصدار السيارة في عام 2003م ومتوفرة بسعر 7 آلاف ريال سعودي.

عدد الكيلومترات التي يمكن للسيارة قطعها هي 28 ألف كيلو متر.

متوفرة في مدينة جدة بحالة جيدة من الخارج والداخل.

تتكون من أربعة أبواب وناقل حركة أوتوماتيكي.

لون السيارة الخارجي أبيض ونوع الوقود الذي تعمل به السيارة البنزين. 2. سيارة نيسان صني 2008 أبرز مواصفات السيارة:- سنة صنع السيارة هي 2008م و متوفرة في مدينة جدة السعودية.

يمكن للسيارة قطع مسافة قدرها 220 ألف كيلو متر مسافة.

لون السيارة الخارجي أبيض وتحتوي على أربعة أبواب.

نوع ناقل الحركة أوتوماتيكي وتعمل بوقود البنزين.

السيارة متوفرة بسعر 6 آلاف ريال سعودي. 3. سيارة تويوتا كامري 2017 أبرز مواصفات السيارة:- تم إصدار السيارة وصنعها في عام 2017م.

السيارة متوفرة بسعر 7 آلاف ريال سعودي.

لون السيارة الخارجي أبيض لامع.

يمكن للسيارة أن تقطع 108 ألف كيلو متر مسافة.

متوفرة في مدينة جدة بناقل حركة أوتوماتيكي وتتكون من أربعة أبواب. 4. سيارة تويوتا كورولا 2007 أبرز مواصفات السيارة:- تم إصدار السيارة في عام 2007م.

السيارة متوفرة في مدينة الرياض.

سعر السيارة في السوق المستعمل 10 آلاف ريال سعودي.

لون السيارة الخارجي ذهبي لامع وتتكون من أربعة أبواب.

السيارة حالتها الخارجية والداخلية جيدة وبدون أي مشاكل.

نوع ناقل الحركة أوتوماتيكي وتتكون من عدة سرعات مختلفة.

يعمل موتور السيارة بنوع وقود البنزين وتسير حتى مسافات طويلة من الكيلو مترات. عمر شويل - جدة سيارات بـ3000 ريال مستعملة للبيع في الرياض وجدة حالات ممتازة وسيارات مفحوصة - ثقفني

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