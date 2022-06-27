نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات رخيصة في جدة مستعملة أقل من ١٠ ألاف ريال لتبدأ بسعر ٧٥٠٠ ريال في المقال التالي

سيارات رخيصة في جدة مستعملة بحالات جيدة وممتازة من أشهر السيارات الرائدة في السوق السعودي، نقدم تشكيلة واسعة من السيارات المستعملة كـ سيارات فورد وجي ام سي وشيفروليه وغيرها من السيارات التي سوف نعرضها بشكل متجدد ويومي مثل سيارات هيونداي وتويوتا وكيا، ومن أجل ما نشهده من غلو الأسعار المستمرة وفرض الضرائب نعرض سيارات مستعملة مخفضة الثمن في السعودية في متناول المواطن السعودي ذو الدخل المحدود والمنخفض. سيارات رخيصة في جدة مستعملة شيفروليه اوبترا موديل ٢٠٠٦ مستعملة للبيع هي سيارة بهيكل الهاتشباك متوسطة الحجم تعمل على محرك ١٨٠٠ سي سي مع ناقل حركة يدوي رباعي الأسطوانات، ينتج قوة ١١٠ حصان وعزم دوران ١٩٦ نيوتن. متر.

عدد الكيلومترات المستهلكة ١٦٠ ألف كم.

موقع تواجد السيارة في مدينة جدة بحي الروضة.

تمتلك السيارة مواصفات أمريكية خالصة.

بحالة جيدة لم يسبق لها أعطال أو حوادث سابقة.

تحتوي على مكيف، نوافذ ومرايات يدوية، وسائد هوائية، نظام مانع انغلاق الفرامل، نظام ملاحة، انذار ضد السرقة.

سعر شيفروليه اوبترا مستعملة في جدة ٧٥٠٠ ريال. جي ام سي موديل ١٩٩٦ مستعملة للبيع سيارة دفع رباعي قوية تعمل على محرك ثماني الأسطوانات، يبلغ سعة المحرك ٤٠٠٠ سي سي ليولد قوة حصانية ٢٩٥ حصان وعزم دوران ٣٥٥ نيوتن. متر مع ناقل حركة أوتوماتيك.

عدد الكيلومترات المستهلكة أكثر من ٢٠٠ ألف كم.

مكان تواجد السيارة في مدينة جدة بحي الأمير فواز الجنوبي.

تحتوي على مكيف، نظام ملاحة دقيق، كاميرا مراقبة، راديو، مشغل أقراص، مصابيح، نظام مانع انغلاق الفرامل، مثبت حركة.

سعر جي ام سي مستعملة في جدة ٨٥٠٠ ريال. فورد كراون فيكتوريا موديل ١٩٩٩ مستعملة للبيع سيارة سيدان ذات حجم كبير طراز قديم يسع محركها ٤٧٠٠ سي سي من الوقود، تنتج قوة ٣٢٠ حصان وقوة عزم دوران ٤٢٥ نيوتن. متر مع ناقل حركة أوتوماتيك ثماني الأسطوانات.

عدد الكيلومترات المستهلكة أكثر من ٢٠٠ ألف كم.

موقع تواجد السيارة في مدينة جدة بمنطقة أبحر الجنوبية.

السيارة بحالة ممتازة لا تشتكي من أعطال أو حوادث.

تحتوي على أكياس هوائية، سنتر لوك، مكيف، مثبت حركة، مرايات كهربائية.

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