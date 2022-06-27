متوسط أسعار السيارات المستعملة بحالة جيدة في دولة الإمارات

يبحث الكثير من المواطنين في دولة الإمارات عن سيارات حديثة وبمواصفات مميزة من أجل الإقبال على شرائها ولكن في بعض الأحيان تكون الأسعار فائقة على قدراتهم وذلك ما يجعلهم يبحثون ويتجهون لشراء أسعار مستعملة وتعددت الأسعار المستعملة المتواجدة في دولة الإمارات واستطعنا من خلال مقالنا التالي أن نقدم إليكم قائمة بأفضل أنواع السيارات المستعملة استعمال خفيف مع الأسعار.

سيارات مستعملة في دولة الإمارات

هل ترغبون في شراء سيارة مستعملة مع مواصفات وسمات مميزة كما أن الأسعار في متناول الجميع وإليكم في السطور الآتية الأسعار:

متوسط سعر سيارة رينو سيمبول 2017 مستعملة متوفرة بسعر 34.899 درهم متوفرة في دبي. يوجد أيضًا سيارة هوندا أكورد 2015 مستعملة ومتوفرة بسعر 58.699 درهم ومتوفرة في دبي. كما تتواجد السيارة في لكزس آي أس 8.300 مستعملة متوفرة بسعر 125.099 درهم متواجدة في دبي. تتواجد أيضًا سيارة أنفينيتي كيو70 2018 مستعملة متوفرة بسعر 95.199 درهم متواجدة في دبي. كما يوجد سيارة شيفروليه ماليبو 2020 مستعملة متوفرة بسعر 68.799 درهم متواجدة في دبي. يوجد أيضًا سيارة مرسيدس بنز 2020 مستعملة في دبي متوفرة بسعر 174.999 درهم.

المزيد من السيارات المستعملة بالإمارات بأسعارها

كما يوجد سيارة مازدا 6 2022 مستعملة متوفرة بسعر 86.999 درهم. بالإضافة إلى سيارة دودج دورانجو 2015 المستعلمة المتوفرة بسعر 78.099 درهم. يوجد أيضًا سيارة بي إم دبليو اكس 14 مستعملة متوفرة بسعر 250.999 درهم. كما يوجد سيارة نيسان كيكس 2019 مستعملة متوفرة بسعر 61.599 درهم. بالإضافة إلى سيارة بي إم دبليو الفئة الخامسة 2017 مستعملة متوفرة بسعر 157.983 درهم متواجدة في دبي. يوجد أيضًا سيارة أودي سبورت باك أي مستعملة متوفرة في دبي بسعر 98.299 درهم. كما يوجد الكثير من السيارات الأخرى المتواجدة في الإمارات التي من بينها سيارة هيونداي توسان المتوفرة بسعر 33.000 درهم.

متوسط سعر السيارات المستعملة بحالة جيدة بالإمارات