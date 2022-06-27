نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متوفر سيارات كروس أوفر مستعملة للبيع بسعر رخيص وحالات ممتازة في السعودية في المقال التالي

سيارات كروس أوفر مستعملة يوفر سوق المملكة العربية السعودية للمستعمل أقوى وأفضل سيارات كروس أوفر مستعملة، وليست أول ولا آخر مرة التي سنقوم بالتأكيد على أن فرصة شراء سيارة مستعملة هي فرصة عظيمة للكثير من الأشخاص التي ليس في قدرتها المادية تحمُل تكلفة شراء سيارة جديدة بأسعار مناسبة لميزانيتهم المادية، وهناك الكثير من السيارات المستعملة التي تتوفر بإمكانيات عالية ومتطورة وحالة جيدة داخلية وخارجية ويجب أن تغتنم هذه الفرصة وسنقدم لكم بعض السيارات بمواصفاتها. سيارات كروس أوفر مستعملة في السعودية 1. سيارة هوندا أكورد 1.5T Sport 2018 مستعملة مواصفات السيارة:- متوفرة في الدمام وتم إصدارها في جميع الأسواق في عام 2018م.

عدد الكيلو مترات التي يمكن للسيارة قطعها 10 آلاف كيلو متر.

نوع ناقل الحركة أوتوماتيكي وتعمل بوقود البنزين.

لون السيارة الخارجي أبيض وتتكون من أربعة أبواب.

سعر بيع السيارة المعروضة به هو 30 ألف ريال سعودي. 2. سيارة كيا كارنز 1.6L Mid Option 2009 مستعملة

مواصفات السيارة :- سنة صنع السيارة هي 2009م.

تستطيع السيارة السير بوقود البنزين وتقطع مسافة 154 ألف كيلو متر.

متوفرة في مدينة الدمام بسعر يبدأ من 15 ألف ريال سعودي.

لون السيارة الخارجي أسود وتتكون من خمسة أبواب وناقل حركة أوتوماتيكي. 3. سيارة مازدا سي اكس-3 2.0L GS FWD 2021 مستعملة

مواصفات السيارة:- تم إصدار السيارة في عام 2021م.

تتوفر في مدينة الحساء

نوع ناقل الحركة أوتوماتيكي وتقطع مسافة قدرها 8 آلاف كيلو متر.

تتكون من خمسة أبواب ولونها الخارجي أبيض.

سعر بيع السيارة يبدأ من 81 ألف ريال سعودي.

تعمل السيارة بالبنزين ونوع ناقل الحركة أوتوماتيكي. 4. سيارة ميتسوبيشي باجيرو 3.0L GLS 5 Door High 2008 مستعملة مواصفات السيارة:- تم إصدار السيارة في عام 2008م و يمكنها قطع مسافة طويلة تصل إلى 228 ألف كيلو متر.

السيارة متوفرة في مدينة القطيف ونوع ناقل الحركة CVT و يعمل بشكل أوتوماتيكي.

نوع الوقود البنزين ولونها الخارجي أبيض وتتكون من أربعة أبواب.

سعر بيع السيارة يبدأ من حوالي 33 ألف ريال سعودي. عمر شويل - جدة متوفر سيارات كروس أوفر مستعملة للبيع بسعر رخيص وحالات ممتازة في السعودية - ثقفني

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