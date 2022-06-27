نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عرض الموسم بـ600 ريال تقسيط «تويوتا كورولا 2022» احدث موديل بمواصفات عالمية على 5 سنوات من عبد اللطيف جميل في المقال التالي
عرض الموسم بـ600 ريال تقسيط «تويوتا كورولا 2022» تقدم مجموعة عبد اللطيف جميل أقوى عروض تقسيط تويوتا كورولا 2022، حيث تعد شركة عبد اللطيف جميل هي واحدة من أشهر شركات استيراد وتصدير السيارات وبيعها بعروض تقسيط مميزة داخل المملكة العربية السعودية، وتعد سيارة تويوتا كورولا من أفضل السيارات التي قدمتها شركة تويوتا اليابانية في عامنا الجاري 2022م وتتميز بإمكانيات ومميزات فاخرة ووسائل حماية وأمان متطورة والكثير من وسائل التكنولوجيا والترفيه.
تقسيط تويوتا كورولا 2022 من عبد اللطيف جميل
قدمت شركة عبد اللطيف جميل وهي من الشركات المعروفة في السعودية أقوي عرض تقسيط مميز على أسعار سيارة تويوتا كورولا الجديدة موديل 2022م، حيث أن مدة التقسيط تصل إلى حوالي خمس سنوات (60 شهر) وبقسط شهري يبدأ من سعر 6 آلاف ريال سعودي، ودفعة تقسيط السيارة الأولى تصل إلى 39 ألف و424 ريال سعودي أما الدفعة الأخيرة فهي تبلغ 31 ألف و720 ريال سعودي بينما سعر السيارة الكلي 79ألف و300 ريال سعودي.
أبرز مواصفات سيارة تويوتا كورولا 2022
- بالنسبة إلى محرك السيارة فهو من النوع V4 وسعته اللترية تصل إلى 1600 سي سي (1.6 لتر).
- أقصى عزم دوران لها 154 نيوتن لكل متر.
- السيارة تعمل بقوة دفع عدد أحصنتها تبلغ 120 حصان لعمل 6 آلاف لفة في الدقيقة الواحدة.
- مزودة بناقل حركة أوتوماتيكي يتكون من ست سرعات.
- تسارع السيارة يبدأ من السكون الصفري حتى 100 كيلو متر لكل ساعة في غصون حوالي 12 ثانية.
- بينما تصل أقصى سرعة للسيارة إلى حوالي 190 كيلو متر لكل ساعة.
- تعمل السيارة بخاصية الجر الأمامي للعجلات وخاصية الدخول الذكي وكشف النقاط العمياء على الطريق وكشف واستشعار تعرّض السيارة إلى الخطر.
- معدل استهلاك السيارة من الوقود 92 لتر وحجم خزان الوقود يصل إلى حوالي 50 لتر وتعمل السيارة بوقود البنزين.
عيوب سيارة تويوتا كورولا 2022
- تسارع السيارة بطيء نوعًا ما وخاصة وأنها تستغرق مدة زمنية ليست قليلة.
- قطع غيار السيارة تتميز بأنها مرتفعة في الثمن ويرجع ذلك إلى ارتفاع سعر السيارة نفسها ولكونها سيارة جديدة كليًا.
- ضعف عزل الصوت الخارجي عند سير السيارة على سرعات عالية ومساحة الحقيبة الخلفية ضيقة قليلًا.
- ضعف قدرتها على المناورة وسعرها مرتفع بعض الشيء مقارنة بالسيارات المنافسة.
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