أحصل الآن على سيارة تويوتا 2022 بالتقسيط..أرخص عروض تقسيط سيارة تويوتا 2022 لأكثر من فئه بدون دفعه أولي لمدة 5 سنوات

أرخص عروض تقسيط سيارة تويوتا 2022 لأكثر من فئه بدون دفعه أولي لمدة 5 سنوات، حرصت معارض عبد اللطيف جميل على طرح عروض تمويلية جديدة على سيارات تويوتا للفئات المتنوعة إصدار 2022 والعروض تشمل سيارة تويوتا راش سيارة تويوتا يارس سيارة تويوتا كورولا اكس ال اي، وسيارة تويوتا كورولا 2022 اكس ال اي مكور بفتحة سقف وكل هذه الموديلات إصدار عام 2022، وتتمكن من ضغط واحدة على أيقونة الاتصال على شركة عبد الطيف جميل للتمويل الحصول على السيارة مباشرة إذا كنت مستخدم الهاتف المحمول، ونحن اليوم سوف نتحدث باستفاضة عن عروض تقسيط سيارة تويوتا من عبد اللطيف جميل.

أرخص عروض تقسيط سيارة تويوتا 2022

يوجد عروض جديدة التي طرحتها شركة عبد اللطيف جميل على فئات سيارة تويوتا 2022 المتنوعة ومن بينها:ـ

سيارة تويوتا كورولا 2022 اكس ال اي 1.5 لتر

القسط الشهري للسيارة يبل نحو 1.246 ريال سعودي ويتم سداد الأقساط على مدار 60 شهر دون سداد دفعة أولى.

السيارة متوفرة بنوعين من المحركات الأول منه ذات قوة تصل نحو 119 حصان وسعته تبلغ نحو 1500 سي سي.

السيارة تستهلك وقود بنسبة 19.6 كيلو متر بكل ساعة.

متوفر بالسيارة كاميرا خلفية ذات زاوية كاملة.

يوجد بها كافة وسائل الأمان والسلامة من أهمها تقنية التثبيت الإلكتروني والقيام بتحديد مسار المغادرة.

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