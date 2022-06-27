نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحصل الآن على سيارة تويوتا 2022 بالتقسيط..أرخص عروض تقسيط سيارة تويوتا 2022 لأكثر من فئه بدون دفعه أولي لمدة 5 سنوات في المقال التالي
أرخص عروض تقسيط سيارة تويوتا 2022 لأكثر من فئه بدون دفعه أولي لمدة 5 سنوات، حرصت معارض عبد اللطيف جميل على طرح عروض تمويلية جديدة على سيارات تويوتا للفئات المتنوعة إصدار 2022 والعروض تشمل سيارة تويوتا راش سيارة تويوتا يارس سيارة تويوتا كورولا اكس ال اي، وسيارة تويوتا كورولا 2022 اكس ال اي مكور بفتحة سقف وكل هذه الموديلات إصدار عام 2022، وتتمكن من ضغط واحدة على أيقونة الاتصال على شركة عبد الطيف جميل للتمويل الحصول على السيارة مباشرة إذا كنت مستخدم الهاتف المحمول، ونحن اليوم سوف نتحدث باستفاضة عن عروض تقسيط سيارة تويوتا من عبد اللطيف جميل.
أرخص عروض تقسيط سيارة تويوتا 2022
يوجد عروض جديدة التي طرحتها شركة عبد اللطيف جميل على فئات سيارة تويوتا 2022 المتنوعة ومن بينها:ـ
سيارة تويوتا كورولا 2022 اكس ال اي 1.5 لتر
- القسط الشهري للسيارة يبل نحو 1.246 ريال سعودي ويتم سداد الأقساط على مدار 60 شهر دون سداد دفعة أولى.
- السيارة متوفرة بنوعين من المحركات الأول منه ذات قوة تصل نحو 119 حصان وسعته تبلغ نحو 1500 سي سي.
- السيارة تستهلك وقود بنسبة 19.6 كيلو متر بكل ساعة.
- متوفر بالسيارة كاميرا خلفية ذات زاوية كاملة.
- يوجد بها كافة وسائل الأمان والسلامة من أهمها تقنية التثبيت الإلكتروني والقيام بتحديد مسار المغادرة.
تقسيط سيارة تويوتا يارس وأي
- بإمكانك الآن الحصول على سيارة تويوتا يارس 2022 بمحرك قوي رباعي الاسطوانات قد تبلغ سعته 1,5 لتر.
- كما أن ينتج عنه قوة قد تصل حتى 105 حصان، وعزم الدوران يقدر بـ140 نيوتن لكل متر.
- وقيمة القسط الشهري الخاص بالسيارة قد يكون 1,013 ريال سعودي.
- لا تفرض الشركة أي شروط على المتقدم بالقيام بدفع أي مقدمات لمدة قد تصل حتى 60 شهر.
- كما أن العرض يشمل تقسيط سيارة يرس 2022 وأي الصغيرة من النوع الهجين التي تحتوي على مرحك ثلاثي الاسطوانات.
- السيارة تدعم العمل من خلال البنزين وينتج عنه قوة هائلة قد تبلغ نحو 116 حصان ومتوفر بها محرك كهربائي.
- المعرض يقدم لكم السيارة دون سداد أي مقدمات قد تبلغ قيمة الأقساط الشهرية نحو 1,036 ريال سعودي والتي قد تصل حتى 60 شهر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أحصل الآن على سيارة تويوتا 2022 بالتقسيط..أرخص عروض تقسيط سيارة تويوتا 2022 لأكثر من فئه بدون دفعه أولي لمدة 5 سنوات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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