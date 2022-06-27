أحصل سيارة محدودي الدخل الآن..أهم مواصفات سيارة سوزوكي اسبريسو 2022 suzuki s presso بمميزات عاليه وأسعار خيالية

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سيارة سوزوكي اسبريسو 2022 suzuki s presso بمميزات عاليه وأسعار خيالية، تعتبر سيارة سوزوكي اسبريسو من أهم السيارات الموجودة حالياً في سوق السيارات في المملكة العربية السعودية، إضافة إلى أنها مصنوعة بأيدي يابانية، حيث لها مواصفات رائعة وكثيرة لا مثيل لها، فهي تجعل الشخص القائم بقيادتها يشعر بأنها سيارة مميزة في جميع الطرق الصعبة، بالإضافة إلى أن السيارة تعتبر مطروحة لفئة محدودي الدخل. سيارة سوزوكي اسبريسو 2022 suzuki s presso سوف نقدم لكم جميع مواصفات ومميزات سيار سوزوكي اسبريسو 2022وأسعارها في السعودية مواصفات سيارة سوزوكي اسبريسو 2022 تم تصميم محرك السيارة بشكل رائع ومميز لا مثيل له، فالسعة الخاصة بالمحرك تبلغ 1000 سي سي تيربو.

تبلغ قوة السيارة سبعة وستون حصان، حيث أن السبب في هذه القوة هو محرك السيارة.

يبلغ عزم دوران السيارة 90 نيوتن لكل من ترن.

تعمل سيارة سوزوكي اسبريسو بطريقة أوتوماتيكية وليست طريقة يدوية.

بطريقة أوتوماتيكية وليست طريقة يدوية. تقدر النقطة الخاصة بثبات السيارة 14.3 ثانية لكل مائة كيلومتر، وتعتبر تلك النقطة من أهم مواصفات السيارة.

يوجد بالسيارة أيضاً شنطة خلفية كبيرة للغاية، حيث تصل سعة الشنطة 239 لتر. مميزات سيارة سوزوكي اسبريسو 2022 تدعم سيارة سوزوكي اسبريسو 2022 نظام إيه بي إس، ويعتبر هذا النظام من أبرز مميزات السيارة، حيث أن هذا النظام يعطي السيارة نوع من المكابح التي لا تقبل الانغلاق تماماً.

نظام إيه بي إس، ويعتبر هذا النظام من أبرز مميزات السيارة، حيث أن هذا النظام يعطي السيارة نوع من المكابح التي لا تقبل الانغلاق تماماً. بناء على ذلك تبقى المكابح مع السائق بشكل ثابت ومستقر، وهذا الأمر لا يعرض السيارة للحوادث.

صممت الوسائد الهوائية الخاصة بالسيارة الموجودة في الدريكسيون بشكل مميز وفريد، وهذا ما يعطي للسائق أمان وحماية مضاعفة عن السيارات الموجودة في الأسواق. سعر سيارة سوزوكي اسبريسو 2022 يقدر سعر سيارة سوزوكي اسبريسو 2022 في المملكة العربية السعودية حوالي خمسة وثلاثون ألف ريال سعودي.

في المملكة العربية السعودية حوالي خمسة وثلاثون ألف ريال سعودي. يعتبر هذا السعر مناسب لكثير من الأشخاص محدودي الدخل، بالإضافة إلى الكثير من سائقي السيارات.

هذا السعر مناسب أيضاً مقارنة مع المميزات التي لا مثيل لها الموجودة في السيارة.

تعتبر سيارة سوزوكي اسبريسو 2022 من أفضل أنواع السيارة الموجودة حتى الآن في السوق السعودي، إضافة إلى أنها تحتوي على مميزات وامكانيات لا توجد في سيارة أخرى وبهذا السعر. عمر شويل - جدة أحصل سيارة محدودي الدخل الآن..أهم مواصفات سيارة سوزوكي اسبريسو 2022 suzuki s presso بمميزات عاليه وأسعار خيالية - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أحصل سيارة محدودي الدخل الآن..أهم مواصفات سيارة سوزوكي اسبريسو 2022 suzuki s presso بمميزات عاليه وأسعار خيالية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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