نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارة mg5 2023 سكروبيو الجديدة بالصور تعرف علي المواصفات بالتفاصيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارة mg5 2023 سكروبيو الجديدة هي واحدة من أقوي السيارات الصينية التي تنافس في سوق السيارات, حيث يعتقد بعض محبي السيارات أو الراغبين في الحصول علي سيارة جديدة أنها إصدار جديد من سيارات mg5 ولكنها في الحقيقة تعّد النسخة الرياضية منها. وتنافس السيارة mg5 مثيلاتها من السيارات السيدان مثل السيارة شانجان السفن الجديدة موديل 2023, كما تنافس أيضاً السيارات جيلي إمجراند الجديدة كلياً موديل 2023 وذلك بالنسبة للسيارات الصينية, أما عن المنافسة للسيارات اليابانية فتتقارب مواصفتها للسيارة تويوتا يارس موديل 2023, وقامت الشركات الصينية في إنتاج سياراتها التي أصبحت من أقوى المنافسين في عالم السيارات منها سيارات الكروس أوفر مثل شانجان uni-t الجديدة موديل 2023. وفيما يلي سيتم شرح تفاصيل السيارة إم جي 5 سكروبيو الجديدة مع عرض بعض الصور خلال السطور القليلة القادمة في هذا المقال.

سيارة mg5 2023 سكروبيو الجديدة

أعلنت شركة إم جي عن الشكل الجديد من سياراتها mg5 سكروبيو التي يعتقد البعض أنها جديدة ولكنها مجرد تعديل في المواصفات لتكون رياضية, حيث تم تعديل شكل مصابيح الإضاءة الأمامية وأصبحت أكثر نحافة وتعمل بنظام الليد وتتناسب جيداً مع مقدة السيارة التي تم تزويدها بشبكة تهوية تعطي السيارة مقدمة قوية بالإضافة إلى تواجد إطارات رياضية من الألومنيوم ذات الشكل الرائع.

أما عند التحدث عن أداء السيارة ومعدلات الأمان, فتم تزويد السيارة بمحرك قوي جداً رباعي الأسطوانات ذو سعة 1.5 لتر تيربو يعطي للمحركة قوة 181 حصان متصل بناقل حركة بعدد (7) سرعات DCT. وقد تم تزويد السيارة بكافة معاملات الأمان الموجودة في مختلف السيارات مثل الوسائد الهوائية, أحزمة الأمان, حساسات الركن الخلفية, مانع الانزلاق (ABS) وكاميرات الرؤية الخلفية.

وقد أوضحت الشركة أنه تم تزويد السيارة بالعديد من معاملات الرفاهية من خلال إدخال بعض اللمسات التكنولوجية التي تساعد قائد المركبة علي التحكم في كافة الوظائف الموجودة بالسيارة منها عجلة القيادة متعددة المهام, فتحات التكييف الخلفية التي تضمن توزيع الهواء بكافة أركان السيارة, شاشة عرض كبيرة تدعم خاصية اللمس, التحكم الكهربائي في مقاعد الركاب, عصا ناقل الحركة الأوتوماتيكي ذو الشكل الجديد الجميل والرائع, والحقيقة أن مقصورة السيارة الداخلية تعطي قدراً كبيراً من الراحة لدى الركاب.

أما عن الأسعار فقد قامت بعض المعارض بتقديم السيارة بأسعار تبدأ من 310حوالي ألف جنيهاً مصرياّ وتصل إلى 350 ألف جنيهاً مصرياً مع الوضع في الاعتبار أن هذه الأسعار لبعض المعارض ومن الممكن أن تكون أقل أو اكثر.