قنبلة الموسم وصلت.. لادا نيفا برونتو الجبارة فى السعودية اقوى سيارة على الطرق الصعبة بمواصفات واسعار جبارة

قنبلة الموسم وصلت.. لادا نيفا برونتو الجبارة ، قد تم طرح سيارة لادا نيفا برونتو 2022 في المملكة العربية السعودية واحدة من أقوى السيارات الثابتة على الطرق الصعبة والمنحنيات وتتمتع بمواصفات رائعة ومميزات رائعة بأسعار لا يوجد لها مثيل، وفهي من بين السيارات الكهربائية الهجينة صديقة البيئة، أطلقتها شركة أوتوفاز الروسية فهي من بين السيارات المعروفة الرائدة للغاية بمجال انتاج السيارات عن القيام بفتح باب حجز السيارات المتعلقة بموديل لادا نيفا برونتو موديل 2022، ونحن اليوم سوف نتعرف أكثر عن مواصفات ومزايا سيارة برونتو.

قنبلة الموسم وصلت.. لادا نيفا برونتو الجبارة

جاءت السيارة تتمتع بالكثير من المواصفات والمزايا التي جعلتها واحدة من أفضل السيارات في العديد من دول العالم كله ومن بين مواصفات السيارة:ـ

تم تطوير لوحة القيادة التي قد ترجع للثمانيات والقيام بإضافة بعض المقاعد الجديدة لتتسمم بالراحة والدفء.

تحتوي السيارة على مكيف هواء جديد وبها نظام للإضاءة قوي موجود بداخل السيارة.

تطوير معدلا عزل الصوت والاهتزاز في السيارة.

يبلغ مقاس السيارة حجم 15 إنش، ذات أقصى عزم دوران للمحرك يقدر بنحو 129 نيوتن لكل متر.

نوع الدفع الموجود بالسيارة رباعي العجلات وتضم ناقل يدوي يعمل بخمس سرعات ووجود أقفال تفاضلية بالناحية الأمامية والخلفية بالسيارة.

مزايا سيارة لادا نيفا برونتو

تتسم سيارة لادا نيفا بالقدرة الكبيرة على السير بالطرقات الصعبة بزاوية تقدر 49 طول وعرض والسير السلس على الممرات المائية ذات عمق 50 سم.

بالقدرة الكبيرة على السير بالطرقات الصعبة بزاوية تقدر 49 طول وعرض والسير السلس على الممرات المائية ذات عمق 50 سم. متوفر بداخل السيارة كاميرا مراقبة ونوافذ تدعم العمل بالكهرباء.

العجلات الموجودة بالسيارة مصممة بمقاس 16 بوصة.

إلى جانب احتوائها على فتحة سقف وبها منفذ هواء مرتفع نسبيًا خاص بالمحرك.

قد تم تجديد الشبك الأمامي للسيارة، وتحتوي على مصايح ضباب وأيضًا بطانات أقواس للعجلات البلاستيكية.

قد تم تصميم الكثير من التجديدات في السيارة ولكن احتفظت بالتصميم الكلاسيك.

من أبرز التغييرات المعدات الاختيارية والتي قد تتمثل في لوحة ضوئية موجودة على سطح السيارة.

سعر سيارة لادا نيفا 2022

سعر سيارة لادا نيفا في أسواق السيارات بالمملكة العربية السعودية التي قد تصل فئاتها تحو 36 ألف وتصل حتى 45 ألف ريال سعودي، فيما يعادل بالأسواق الأمريكية نحو 8,582 دولار أمريكي وقد تصل نحو 9,735 دولار أمريكي.