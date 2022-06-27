القنبلة الروسية.. سيارة لادا نيفا الفخمة وحش الطرق الوعرة فى السعودية بمواصفات واسعار جبارة

القنبلة الروسية.. سيارة لادا نيفا الفخمة ، أطلقت شركة لادا نيفا الروسية الكثير من أنواع السيارات المتنوعة التي يرغب بها الكثير من المواطنين ويرغبون ف اقتنائها، لما تتمتع به السيارة من مميزات ومواصفات قياسية من ناحية التصميم الداخلي أو من خلال التصميم الخارجي الخاص بها، وتحتوي على الكثير من التقنيات وسائل التكنولوجيا والعديد من التجهيزات منذ أن أطلقت بالأسواق السعودية إلى جانب أنها تنتهمي لفئة السيارات الرياضية التي تدعم العمل من خلال محلاك قوي يقبل العمل بطريق اتوماتيك، والسحب الأمامي للعجلات، وهذا يساعد في جعل القائد تتمكن بقيادة السيارة بشكل أمن دون أي قلق، ونحن اليوم سوف نتعرف على مواصفات ومميزات السيارة وسعر طرحها بالأسواق.

القنبلة الروسية.. سيارة لادا نيفا الفخمة

تتمتع سيارة لادا نيفا الجديدة بمجموعة متنوعة من المواصفات القياسية الجيدة للغاية والتي تساعد على رفع كفاءة السيارة منها:ـ

السيارة يوجد بها نوعان من المحرك الأول منهم قد تصل نحو 1600 سي سي وذات قوة 114 حصان,

أما المحرك الثاني للسيارة قد تبلغ سعته نحو 2000 سي سي ويولد قوة تبلغ نحو 168 حصان تقريبًا.

محرك السيارة مزود بناقل حركة يدوي للفئة الأولى أما المحرك الثاني مزود بناقل حركة أتوماتيك يدعم العمل بستة سرعات.

تدعم السيارة وجود تقنية البلوتوث وتحتوي على نقطة الاتصال بالوايف اي مع وجود مخرج شحن خاص بالهواتف الذكية، كما أنها تحتوي على خاصية الاندرويد الابل كار بلاي.

قد تم صناعة عجلات السيارة لادا نيفا 2022 من مادة البلاستيك الغير قابلة للكسر.

من مادة البلاستيك الغير قابلة للكسر. مقاس جنوط عجلات السيارة قد تصل نحو 15 بوصة يوجد بالسيارة إطار يناسب جميع التضاريس وتحتوي على عزل للصوت والاهتزاز.

تدعم السيارة العديد من التقنيات عالية الجودة من لوحة القيادة وحتى المقاعد المريحة للغاية للسائق وكافة الركاب.

السيارة تمتلك نظام ترفيهي متميز للغاية حيث أنها مزودة بشاشة تعمل بتقنية اللمس.

أسعار سيارة لادا نيفا 2022 في المملكة العربية السعودية

يهتم بها الكثير من الأشخاص ويتساءلون بصفة مستمرة عن سعر طرحها في الأسواق بالمملكة العربية السعودية، حيث أن يبدأ سعر السيارة نحو 9000 دولار ويصل حتى 34,000 دولار قبل القيام بإضافة الضريبة المضافة، ولكن قد يصل سعرها بالمملكة العربية السعودية قد تصل نحو 34 ألف ريال سعودي هذا السعر غير شامل الضريبة.