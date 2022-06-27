“السيارة الصاروخية” اقوى سيارة لادا نيفا واسعارها بالسعودية والإمارات ومواصفاتها

سيارة لادا نيفا تعتبر من أهم السيارات التي يحب شراءها العديد من الأشخاص في جميع أنحاء العالم حيث يرجع السبب إلى أنها تحتوي على العديد من المميزات التي لا حصر لها والتي جعلتها مميزة عن غيرها من السيارات الأخرى، كما أنها تشتمل على جميع المواصفات العالمية التي جعلتها تتميز عن غيرها من السيارات الأخرى، وفي هذا المقال سنقدم لكم كافة التفاصيل الخاصة بمواصفات سيارة لادا نيفا واسعارها في المملكة العربية السعودية والإمارات واهم مميزاتها فتابعونا.

مواصفات سيارة لادا نيفا

تأتي سيارة لادا نيفا بالعديد من المواصفات التي لا حصر لها حيث تحتوي على العديد من المميزات المذهلة التي يحب كل مستخدم الحصول عليها ومن ضمن هذه المميزات هي:

مزودة بمحرك عالي جدا بقوة تصل إلى 80 حصان.

لها تصميم متكامل وحديث مواكب للعصر.

هذا بالإضافة إلى أن محرك السيارة يتمتع بسعة كبيرة جدًا تقارب لتر ونصف.

السيارة هي أيضا من اهم وأفضل الماركات العالمية.

بالإضافة إلى ذلك، فإن تصميم هذه السيارة رائع، وخاصة الجزء الخلفي.

بالإضافة إلى أن السيارة آمنة تمامًا على جميع الطرق الصعبة والوعرة.

تحتوي سيارة لادا نيفا على مدخل خاص ب اليو اس بي ومنفذ AUX .

. يمكنك استخدام السيارة في القيادة لمسافات طويلة المدي دون حدوث اي عطل فني فيها، حيث أنها مصممة للقيادة على طرق صعبة.

كما تم تجهيز السيارة بمساحة داخلية كبيرة جدًا ومقاعد مصنوعة بجودة عالية مصممة لتمكنك من التحكم فيها بسهولة.

هذا بالإضافة إلى حقيقة أن إطارات السيارات مصممة للقيادة على طرق وعرة.

تحتوي السيارة أيضًا على شاشة ذات حجم كبير يصل حجمها إلى حوالي سبع بوصات.

سعر السيارة لادا نيفا 2022

تعتبر سيارة لادا نيفا من أحد أهم السيارات التي يفضلها العديد من محبين السيارات والموديلات الحديثة، وقد بحث العديد من الأشخاص عن أسعار الموديلات الجديدة للعام الحالي وهي كالتالي نتعرف عليها: