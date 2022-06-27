أهم مواصفات سيارة لاندكروزر ومميزاتها وأسعارها بالمملكة العربية السعودية والإمارات

تعتبر مواصفات ومميزات سيارة لاندكروزر من أكثر ما يبحث عنه العديد من الأشخاص الذين يرغبون في الحصول على سيارة مذهلة تحتوي على العديد من المميزات الفريدة من نوعها مثل سيارة لاند كروزر حيث تتمتع هذه السيارة بالكثير من المميزات التي لا تعد ودائما في تجدد مستمر، حيث أنها تحتوي على مجموعة نقل حركة هجينة من خلال الجمع بين المحركين لأداء وظيفتها وغيرها من المواصفات المميزة والتي تختلف ولا تتواجد في غيرها من السيارات الأخرى، وفي هذا الصدد سنشرح بالتفصيل أهم مواصفات سيارة لاندكروزر ومميزاتها الفريدة.

مواصفات لاند كروزر 2022

تعتبر سيارة لاندكروزر من أبرز السيارات المشهورة بشكل كبير، فهي من السيارات التي تنتمي فئتها لسيارات الدفع الرباعي، بالإضافة إلى أن تاريخ هذه السيارة حديث ومتطور، كما أن الشركة المنتجة لها من أقدم الشركات المصنعة للسيارات حيث بدأت عام 1951 واستمرت حتى يومنا هذا، حيث تقوم بتقديم إصدارات للسيارات ذات مواصفات تلبي متطلبات العميل، ومن أبرزها مواصفات السيارة كالتالي:

بلغ طول سيارة لاندكروزر حوالي 4.97 متراً وعرضها 1.99 متراً وارتفاعها 1.86 متراً.

بالإضافة إلى الارتفاع البالغ حوالي 2.9 متر، تم تجهيز السيارة أيضًا بقاعدة عجلات متينة وتتسم بقولها.

تصميم لاند كروزر 2022 مشابه لتصميم تويوتا تندرا في ذلك العام.

السيارة بها مصابيح أمامية وخلفية، وحجم الأضواء مختلف بشكل واضح ومتميز وأفضل من باقي الإصدارات التي اصدرتها هذه الشركة.

بالإضافة إلى ذلك، تشتمل أيضًا على نظام طاقة قوية، بالإضافة إلى أن عزم دوران السيارة يصل إلى حوالي 650 نيوتن.

مميزات سيارة لاند كروزر 2022

تتمتع سيارة لاند كروزر بالعديد من المميزات التي يرغب الكثير من الملكين ومحبين السيارات في معرفتها، ومن أبرزها ما يلي: