سعر سيارة تويوتا كورولا كروس 2022 في السعودية 2022 toyota corolla cross بإصداراتها الجديدة

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عمر شويل - جدة سعر سيارة تويوتا كورولا كروس 2022 في السعودية 2022 toyota corolla cross متاحة الآن من عبداللطيف جميل بكل الإصدارات الجديدة بسعر يبدأ من 85,675 ريال سعودي، وهي من السيارات الرياضية التي عليها إقبال كبير من الشباب والبالغين المقيمين في المملكة العربية السعودية والوطن العربي بشكل عام.

سعر سيارة تويوتا كورولا كروس 2022 في السعودية 2022 toyota corolla cross الإصدار الجديد

تعد سيارة toyota corolla cross 2022 من أقوى سيارات السعودية التي تتسم بمحرك قوي بتقنية عالية، وهو من أكثر المحركات حداثة في الوطن العربي، كما أنها تتسم بتصمبم جذاب وأنيق يعطي لمالكها روح الفخامة، ومع ألوانها المتنوعة أصبحت السيارة الأكثر ملائمة للشباب في المملكة.

تويوتا

تعرض لكم سيارات تويوتا السيارة كورولا كروس بإصداراتها الجديدة، والتي وصل عددها إلى ثلاث إصدارات، أولهم Corolla Cross 2022 1.8L LE HEV، والذي تلاه الإصدار الثاني Corolla Cross 2022 1.8L XLE HEV، ثم جاء بعدهما الإصدار الثالث والأخير Corolla Cross 2022 1.8L LTD HEV.

كورولا كروس

تم طرح الإصدار الأول من السيارة كورولا كروس بمواصفات نالت إعجاب معظم من إستخدموها، حيث ضمت بها التقنيات التالية:

تضم السيارة في تصميمها التقني موتور هايبرد 4 إسطوانات سعته 1.8 لتر.

الموتور يعمل بقوة 121 حصان.

تشمل السيارة على ناقل حركة اوتوماتيك.

تسير من خلال نظام الدفع الأمامي.

معدل إستهلاك الوقود 23.7 كم/لتر.

سعر تويوتا كورولا كروس

سيارات corolla cross تم طرح ثلاث إصدارات منها للعام 2022، وبالنسبة لأسعار الإصدارات الثلاثة فتم تحديدها من البائع على النحو التالي:

سعر سيارة تويوتا كورولا كروس ال اي هايبرد 2022 بإصدارها الأول في السعودية يبدأ من 85,675 ريال سعودي.

سعر سيارة كورولا كروس اكس ال اي هايبرد 2022 في السعودية يبدأ من 92,690 ريال سعودي.

سعر سيارة كورولا كروس ال اي هايبرد 2022 في السعودية يبدأ من 104,650 ريال سعودي.

قدمنا اليوم لكم أحدث الأسعار المطروحة في المملكة العربية السعودية للسيارة تويوتا كورولا كروس 2022 الجديدة، والتي جاءت بمواصفات مثالية للطرق داخل المملكة، ولمزيد من المعلومات عن أسعار السيارات والمركبات في المملكة العربية السعودية يمكنكم الضغط على زر المتابعة، وسيصلكم منا كل جديد.