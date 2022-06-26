نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تويوتا لاندكروزر toyota land cruiser 2023 أقوي سيارات الدفع الرباعي في الوطن العربي في المقال التالي

عمر شويل - جدة تويوتا لاندكروزر toyota land cruiser 2023 ، تعد شركة تويوتا اليابانية من الشركات الرائدة الأولى في مجال صناعة السيارات ومن أهم إصدارات الشركة لعام 2023 سيارة تويوتا لاندكروزر التي تمتاز بالعديد من المواصفات الرائعة التي تجعل السيارة تتصدر المبيعات، كما نجد السيارة تتمتع بوجود محرك قوي وسرعة كبيرة إلى جانب أنها تتميز بالحماية الكبيرة للمحافظة على حياة الركاب، إلى جانب الشكل الخارجي الرياضي المميز الذي تنفرد به تويوتا لاندكروزر 2023 الجديدة.

تويوتا لاندكروزر toyota land cruiser 2023

تعتبر تويوتا لاندكروزر ذات مواصفات داخلية وخارجية متعددة إذ أن السيارة تتمتع بوجود محرك بسعة 3.5 لتر يولد قوة 409 حصان، كما نجد المحرك بعزم دوران 650 نيوتن متر وتعد سرعة السيارة مثالية جدا تنافس في السباقات بقوة كبيرة، إلى جانب كونها تتحرك بثبات عالي وتعتبر على رأس قائمة السيارات الرياضية السريعة، كما نجد السيارة تأتي بمظهر خارجي مميز وألوان متعددة تتناسب مع مختلف الأذواق.

مواصفات لاندكروزر 2023 من الداخل

تعد سيارة تويوتا لاندكروزر من الداخل من أفضل السيارات التي يمكن استخدامها إذ أنها تحتوي على نظام أمان متميز فهي تتمتع بوجود وسائد هوائية لحماية الركاب عقب حدوث حوادث، كما تمتاز بوجود عدة وسائط متعددة مثل الشاشة التي تدعم الاتصال بالبلوتوث وأجهزة الهواتف الذكية فهي تتصل بالايفون والاندرويد أيضا إلى جانب مساحتها الكبيرة إذ أنها بمساحة 9 بوصة، مع وجود مكبرات الصوت التي تعطي جودة عالية.

تصميم لاندكروزر من الخارج 2023

تتمتع سيارة تويوتا لاندكروزر من الخارج بمواصفات تجعلها الأفضل لدى العملاء إذ تحتوي على إطارات قوية بمساحة كبيرة تعطي ثبات للسيارة أثناء التحرك في المناطق الوعرة أو الصحراوية كما نجد السيارة بها إنذار مانع للسرقة، هذا إلى جانب احتواء السيارة على إنذار الحماية من الصدمات ووجود الفرامل مانعة الانغلاق التي تسل عملية التوقف قبل الاصطدام بالأجسام الأخرى مما يزيد من مستوى الأمان بالسيارة، ويمتاز أيضا بوجود مصابيح الإضاءة المميزة التي توضح الرؤية للسائق في أصعب المناطق المظلمة مع وجود المصابيح الضبابية ذات الإضاءة العالية.

سعر سيارة تويوتا لاندكروزر 2023

تتميز السيارة بوجود الكثير من الإمكانيات الداخلية والخارجية لهذا نجد السعر يتناسب مع مواصفاتها كما تتواجد بأكثر من فئة في الأسواق لهذا نجد السعر يختلف من فئة إلى أخرى فيبدأ من 265 ألف ريال سعودي، بما يعادل مليون 300 ألف جنية مصري، كما أن سعرها يعادل 70 ألف دولار أمريكي.