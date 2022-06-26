نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اقوى عروض تقسيط سيارات من المجدوعي بالسعودية سيارات سوزوكى وشانجان 2022 بالتقسيط المريح بسعر رخيص ومواصفات جبارة في المقال التالي

عمر شويل - جدة اقوى عروض تقسيط سيارات من المجدوعي بالسعودية ، المجدوعي واحدة من أشهر الشركات المعروفة بتقديم أقوى عروض التقسيط سواء على سيارات سوزوكي أو سيارات هيونداي الجديد والمستعمل، يقبل على الشركة عدد كبير من العملاء الذين لديهم رغبة كبيرة في شراء السيارات ويجدون صعوبة في دفع قيمتها دفعة واحدة، مما يدفع الشركة أن تقوم بتقديم عروض تقسيط ميسرة بدون مقدم .

تم إنشاء الشركة من عام 1985 ومنذ ذلك الحين وهي واحدة من أكبر الشركات المتخصصة في بيع وشراء السيارات في المملكة العربية السعودية، واليوم سوف نقدم لكم عروض تقسيط سيارات سوزوكي شانجان السفن الأساسية 2023.

اقوى عروض تقسيط سيارات من المجدوعي بالسعودية

يوجد العديد من العروض المختلفة التي يتم تقديمها من قبل شركة المجدوعي للسيارات والتي يمكن لكل فرد في المملكة العربية السعودية الاستفادة منها عند شراء سيارة من ماركة سوزوكي شانجان السفينة الأساسية 2023 ومن ضمن عروضها الآتي:

سيارة شانجان الأساسية 2023

تعد سيارة من ضمن فئة سيارة سيدان وتكون من نوع دفع العجلات الأمامي يصل حجم محرك السيارة 1500 سي سي مكون من 4 اسطوانات يقوم بتوليد قوة تبلغ 105 حصان، السيارة مزودة بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 5 سرعات نظام المحرك بنزين.

معدل استهلاك السيارة للوقود حوالي 14.4 كم / لتر، أما وسائل الترفيه والتكنولوجيا متوفر بالمركبة يو اس بي وبلوتوث و2 مكبر صوت سعر السيارة يبدأ من 4151 ريال سعودي شامل الضريبة، كما أنها تتمتع بكثير من وسائل الراحة والأمان بها مكيف يدوي ونوافذ كهربائية وغيرها.

سيارة سوزوكي شانجان فل 2023

سيارة شانجان فل 2023 الجديدة في المملكة العربية السعودية تكون من فئة سيارات سيدان من نوع دفع العجلات الأمامي، تمتلك محرك بحجم 1500 سي سيمرفق بأربعة اسطوانات يولد قوة تبلغ 105 حصان وناقل حركة أوتوماتيك بخمس سرعات، نوع وقود السيارة البنزين ومعدل استهلاك السيارة للوقود 14.4 كيلو متر كل لتر.

متوفر بالسيارة وسائل عديد للترفيه والتكنولوجيا منها يو اس بي ومشغل سي دي وبلوتوث كذلك يوجد بها 4 مكبرات صوت، أما بالنسبة إلى سعر السيارة فيقدر بحوالي 44735 ريال سعودي، وتتمتع السيارة بنظام تثبيت السرعة وأقفال آلية للأبواب ونوافذ كهربائية.