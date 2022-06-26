قنبلة التميز والصلابة تويوتا لاند كروزر 2022 الجديدة بمواصفات داخلية وخارجية في المملكة العربية السعودية

تتميز تويوتا لاند كروزر 2022 الجديدة بمواصفات داخلية وخارجية نظرًا لمواصفاتها الأساسية من حيث المقاومة والتطبيق العملي والصلابة، وتنضم لاند كروزر إلى مجموعة سيارات الدفع الرباعي الرياضية والعائلية ذات أعلى مبيعات في منطقة الخليج، من حيث مساحة المعيشة الداخلية لما تتمتع به من إمكانيات ومواصفات عالية الجودة، بفضل تصميمها الهائل الذي يمنحها القدرة على التعامل مع أي تضاريس، تساعد هذه السيارة اليابانية السائق في التغلب على جميع عقبات الطريق فيما يلي الميزات الرئيسية لسيارة لاند كروزر 2022

مواصفات لاند كروزر 2022

شاشة معلوماتية مقاس 9 بوصات تعرض معلومات عن أنظمة السيارة تدعم السيارة.

مزود أيضًا بشاشات ترفيهية مقاس 10 بوصات للمقاعد الخلفية.

لتوفير السلامة في حالات الطوارئ يتم دعم السيارة بوسائد هوائية على عدة جوانب من السيارة.

يحتوي على شاشة مراقبة مرور خاصة يتم التحكم فيها بواسطة أربع كاميرات.

يحتوي على كاميرا خلفية بالإضافة إلى مستشعرات تثبيت أمامية وخلفية.

سقف بانورامي يعمل بالكهرباء مع تحكم بطيء الحركة.

مكابح مانعة للانغلاق ومساعدة الصعود متضمنة.

يتم تزويد السيارة بالوقود من خلال إمالة المقاعد الخلفية في الخلف وأعمدة الإنارة ومنافذ الطاقة.

نظام تحكم مناخي داخلي عالي الجودة مع توزيع قياسي.

يمكن استيعاب سبعة مقاعد فاخرة ومريحة في الداخل ولكن قد يكون الصف الثالث من المقاعد أكثر ملاءمة للأطفال منه للكبار.

خصائص أمان تويوتا لاند كروزر

بالإضافة إلى مساعدة الفرامل BA تحتوي السيارة على نظام فرامل مانع للانغلاق أو ABS. مع نظام الدعم أثناء الصعود ومن خلال الخاطفين الأمامي والخلفي تم تصميم السيارة للقيادة على الطرق الوعرة. للحفاظ على مقاعد الأطفال آمنة وثابتة تم تجهيز الكراسي بأنظمة ISOFIX. السيارة مزودة بنظام إنذار ضد السرقة يشتمل على قفل افتراضي وقفل باب أوتوماتيكي مع خيار فتح القفل التلقائي فور وقوع أي حادث. تحتوي السيارة على نظام VSC لتنظيم ثباتها على أنواع مختلفة من الطرق جنبًا إلى جنب مع نظام لمراقبة ضغط الإطارات للحفاظ على استقرار السيارة.

سعر تويوتا لاند كروزر 2022

يبدأ سعر لاند كروزر 2021 من 85.415 دولارًا مما يجعلها من أغلى السيارات مقارنة بمنافسيها، قد يرفع تجار ما بعد البيع السعر إلى 87000 دولار