انت الان تتابع خبر أسعار أفضل السيارات الصينية في مصر 2022.. اعرفهم لو بتحب العربية الصيني والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تقوم شركات تصنيع السيارات الصينية بتعزيزي تواجدها في السوق المصري، وهذا من خلال تقديمها الكثير من الأنواع والموديلات المتنوعة بين فئة السيدان والكروس اوفر والسيارات الرياضية ذات الاستعمالات المتعددة، وهذا بجانب توفير عدد كبير من التجهيزات المختلفة.

أسعار أفضل السيارات الصينية في مصر 2022

وتتوفر العديد من السيارات الصينية المميزة في الأسواق المصرية 2022 التي يبحث عنها جميع عشاق السيارات في كل مكان، ويريد أن يحصل عليها الكثير من الأشخاص في الوقت الحالي لانها بها مميزات كثيرة وأسعار قليلة.

سيارة ام جي ZS 2022

وهذه السيارة تتسارع من نقطة السكون وتصل لـ 100 كم/ساعة في 0.19 ثانية، وتستمد قوتها من محرك 4 سلندر سعة 1500 سي سي، وتضخ 119 حصان، وسعرها يبدأ من 370 الف جنيه إلى 400 ألف جنيه.

سيارة شيري تيجو 3

وتحتوى سيارة شيري تيجو على 3 محرك رباعي الأسطوانات سعة 1600 سي سي، وقوة 125 حصان وعزم اقصى للدوران 160 نيوتن/ متر والاداء أوتوماتيكي وسعرها يصل لـ 320 ألف جنيه.

سيارة إم جي 5 موديل 2022

ويوجد في السيارة محرك 1500 سي سي 4 سلندر، وهو ينتج 120 حصان وعزم دوران 150 نيوتن/ متر، وهو متصل بناقل حركة أتومتاتيكي السرعات ويكون من نقطة ثبات 0 ويصل لـ 100 كم/ساعة، وسعرها ما بين 310 الف جنيه و350 الف جنيه.