انت الان تتابع خبر أسطورة السيارات الجديدة.. هيواندي باليسيد 2023 أهم مميزاتها ومواصفاتها وأسعارها في السعودية والإمارات والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - تأخذ سيارة باليسيد الدرجة الثانية بعد سيارة كيا تيلورايد ضمن لتصنيف العالمي، وذلك بسبب تصميمها الرائع المميز الذي يتوفر فيه العديد من المميزات التي لأتوجد في سيارة أخرى، ويوجد الكثير من الإمكانيات الحصرية لها مع وجود التصميم الراقية المميز داخل السيارة، وسوف نتعرف على إمكانيات ومواصفات سيارة هيواندي باليسيد في مقالنا اليوم.
وسوف نقدم لكم مواصفات ومميزات سيارة هيونداي باليسيد وأسعارها في عدد من البلدان:
*مواصفات سيارة هيواندي باليسيد لعما 2023:
ـ حيث يوجد بها المحرك الأول الذي يصل اتساعه إلى 3.5 لتر ويوجد بها 6أسطوانات تصل قوتها إلى 277 حصان.
ـ وتتميز بوجود نظام الدفع الأمامي مع وجود ناقل حركة أوتوماتيك من 8سرعات ويصل استهلاكها من الوقود إلى 10.7 كم/لتر وتستخدم وقود البنزين.
ـ يصل عدد مقاعدها إلى 7مقاعد والمحرك الثاني لها يصل اتساعه إلى 3.8 لتر ويوجد بها 6أسطوانات.
ـ وتصل قوته إلى 295 حصان ويوجد بها ناقل للحركة أوتوماتيك مكون من 8 سرعات.
ـ وتستهلك من وقود البنزين ليصل إلى 11.1 كم/لتر وعدد المقاعد بها 7مقاعد.
ـ كما تحتوي السيارة على عجله قيادة جيدة .
ـ كما يبلغ عزم الدوران 355 نيوتن .
*مميزات هيواندي باليسيد 2023:
ـ يوجد بها مساحة كبيرة للأفراد في الصفوف الثلاثة ويوجد بها العديد من البرامج الحديثة .
ـ مع توفير مقاعد مناسبة لكل الأفراد من حيث المساحة والراحة.
ـ مع توفير العديد من برامج الأمان والسلامة لقائد السيارة ويوجد بها أعلى مستوى للمحرك القياسي.
*أسعار هيواندي باليسيد 2023 فى بعض الدول:
ـ سعر هيواندي باليسيد 2023 سمارت دفع أمامي داخل السعودية بمبلغ 163 ألف ريال سعودي.
ـ وسعر هيواندي باليسيد 2023 سمارت بلس دفع كلي داخل السعودية بمبلغ 196 ألف ريال سعودي.
ـ سعر هيواندي باليسيد 2023 م بريميوم دفع كلي داخل السعودية بسعر 223 ألف ريال سعودي.
ـ كما يصل سعر هيواندي باليسيد في الإمارات حيث يصل سعر هيواندي باليسيد في الإمارات Aud smart 2023 إلى 144،ألف درهم إمارتي.
ـ سعر هيواندي باليسيد Aud premium 2023بسعر 190 الف درهم إماراتي.