أسطورة السيارات الجديدة.. هيواندي باليسيد 2023 أهم مميزاتها ومواصفاتها وأسعارها في السعودية والإمارات

وسوف نقدم لكم مواصفات ومميزات سيارة هيونداي باليسيد وأسعارها في عدد من البلدان:

*مواصفات سيارة هيواندي باليسيد لعما 2023:

ـ حيث يوجد بها المحرك الأول الذي يصل اتساعه إلى 3.5 لتر ويوجد بها 6أسطوانات تصل قوتها إلى 277 حصان.

ـ وتتميز بوجود نظام الدفع الأمامي مع وجود ناقل حركة أوتوماتيك من 8سرعات ويصل استهلاكها من الوقود إلى 10.7 كم/لتر وتستخدم وقود البنزين.

ـ يصل عدد مقاعدها إلى 7مقاعد والمحرك الثاني لها يصل اتساعه إلى 3.8 لتر ويوجد بها 6أسطوانات.

ـ وتصل قوته إلى 295 حصان ويوجد بها ناقل للحركة أوتوماتيك مكون من 8 سرعات.

ـ وتستهلك من وقود البنزين ليصل إلى 11.1 كم/لتر وعدد المقاعد بها 7مقاعد.

ـ كما تحتوي السيارة على عجله قيادة جيدة .

ـ كما يبلغ عزم الدوران 355 نيوتن .

*مميزات هيواندي باليسيد 2023:

ـ يوجد بها مساحة كبيرة للأفراد في الصفوف الثلاثة ويوجد بها العديد من البرامج الحديثة .

ـ مع توفير مقاعد مناسبة لكل الأفراد من حيث المساحة والراحة.

ـ مع توفير العديد من برامج الأمان والسلامة لقائد السيارة ويوجد بها أعلى مستوى للمحرك القياسي.

*أسعار هيواندي باليسيد 2023 فى بعض الدول:

ـ سعر هيواندي باليسيد 2023 سمارت دفع أمامي داخل السعودية بمبلغ 163 ألف ريال سعودي.

ـ وسعر هيواندي باليسيد 2023 سمارت بلس دفع كلي داخل السعودية بمبلغ 196 ألف ريال سعودي.

ـ سعر هيواندي باليسيد 2023 م بريميوم دفع كلي داخل السعودية بسعر 223 ألف ريال سعودي.

ـ كما يصل سعر هيواندي باليسيد في الإمارات حيث يصل سعر هيواندي باليسيد في الإمارات Aud smart 2023 إلى 144،ألف درهم إمارتي.

ـ سعر هيواندي باليسيد Aud premium 2023بسعر 190 الف درهم إماراتي.