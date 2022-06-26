نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات ديزل مستعملة في السعودية بممشى قليل واستهلاك بسيط وبحالة ممتازة في المقال التالي

سيارات ديزل مستعملة في السعودية، يفضل المواطنون أقتناء سيارات ديزل عن غيرها من السيارات ذات محرك بنزين بفضل قلة استهلاك الديزل في الوقود بشكل أكبر وأوفر، ومن هذا الصدد نعرض تشكيلة متميزة من سيارات ديزل للبيع في السعودية، وأهم السيارات المستعملة الرائدة للديزل في المملكة بشكل متجدد على مدار اليوم من خلال الموقع على النحو التالي. سيارات ديزل مستعملة في السعودية كيا كارنفال موديل ٢٠١٦ مستعملة للبيع سيارة دفع رباعي محركها قوي، حيث يسع محركها ٣٣٠٠ سي سي وينتج قوة حصانية ٢٧٦ حصان، مع ناقل حركة أوتوماتيك سداسي السرعات سداسي الأسطوانات.

عدد الكيلومترات التي استهلكتها السيارة ٨٥ ألف كم.

موقع تواجد السيارة في مدينة جدة بمنطقة معارض السيارات.

السيارة بحالة ممتازة كالجديدة، لا تشتكي من أي أعطال أو حوادث.

تحتوي على كاميرا مراقبة خلفي، ريموت كنترول، الدخول بدون مفتاح، قفل مركزي، مكيف قوي، مقابض من الكروم، مثبت سرعة، شاشة لمس.

سعر كيا كارنفال يمكن الاستفسار عنه من خلال الرقم الموضح أدناه عن طريق مالك السيارة. هيونداي سوناتا موديل ٢٠١٨ مستعملة للبيع تعمل سوناتا على محرك سعته ٢٤٠٠ سي سي وينتج قوة ١٧٦ حصان وقوة عزم دوران ٢٢٢ نيوتن. متر، مع ناقل حركة أوتوماتيك سداسي الأسطوانات.

عدد الكيلومترات التي استهلكتها السيارة ٣٤ ألف كم.

موقع تواجد السيارة في مدينة تبوك.

السيارة بحالة جيدة من الداخل والخارج.

تحتوي على وسائد هوائية، قفل مركزي، مانع انزلاق الفرامل، مساعد فرامل، التوزيع الإلكتروني للفرامل، مثبت سرعة، انذار ضد السرقة، نظام ملاحة، مكيف، بلوتوث، شاشة وسائد متعددة تعمل باللمس.

سعر هيونداي سوناتا مستعملة في السعودية يمكن معرفته من خلال الرقم المدون بالأسفل. هيونداي سنتافي موديل ٢٠١٦ مستعملة للبيع سيارة سيدان ديزل تعمل على محرك ٢٠٠٠ سي سي مع ناقل حركة أوتوماتيك رباعي الأسطوانات.

عدد الكيلومترات التي استهلكتها السيارة ١٦٦ ألف كم.

موقع تواجد السيارة في مدينة القصيم.

تحتوي على كاميرا مراقبة خلفية، شاشة وسائط تعمل باللمس، راديو، بلوتوث، مدخل يو اس بي، مشغل ام بي ثري، مشغل أقراص ليزرية، جميع وسائل الحماية، مصابيح ضبابية.

سعر هيونداي سنتافي في السعودية لمعرفته يمكن الأتصال بالرقم الموضح بالأسفل. عمر شويل - جدة سيارات ديزل مستعملة في السعودية بممشى قليل واستهلاك بسيط وبحالة ممتازة - ثقفني

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