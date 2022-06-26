نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بـ21 الف ريال ارخص سيارات فان مستعملة حالات ممتازة بأسعار تنافسية في الرياض بالسعودية في المقال التالي

ارخص سيارات فان مستعملة نقدم اليوم أفضل حزمة من أقوى سيارات فان مستعملة في السعودية، السيارات المستعملة أصبحت ملجأ للكثير من الأشخاص التي دخلها الشهري محدود وكما نعرف أن السيارة هي جزء لا يتجزأ من حياتنا اليومية والتي لا نستغني أبدًا عنها وخاصة وأننا في عصر السرعة ونحتاج أن ننجز أمورنا ونستغل أوقاتنا الاستغلال المطلوب، وسوق المستعمل يحوي كمية كبيرة جدًا من السيارات التي قد تناسب أحلامك وذوقك وكذلك فئتك السعرية وإمكانياتك المادية. سيارات فان مستعملة في السعودية 1. سيارة New تويوتا هايس 2022 مواصفات السيارة:- سيارة حديثة تم إصدارها عام 2022م.

تعمل بوقود البنزين وتقطع مسافات طويلة من الكيلو مترات.

سعر بيع السيارة 149 ألف ريال سعودي ولونها الخارجي أبيض.

تتكون من ثلاثة أبواب و ناقل الحركة نوعه أوتوماتيكي. 2. سيارة مستعملة رينو دوكر فان 2017

مواصفات السيارة:- تم صنع السيارة وإصدارها في عام 2017م.

متوفرة في منطقة الرياض بسعر يبدأ من 58 ألف ريال سعودي.

تقطع السيارة مسافات تصل إلى 185 ألف كيلو متر و تعمل بوقود البنزين.

تتكون من ثلاثة أبواب و لون السيارة الخارجي أبيض ونوع ناقل الحركة أوتوماتيكي. 3. سيارة شفروليه إكسبرس 2012 مستعملة

مواصفات السيارة:- تم إصدار السيارة في نهاية عام 2011م وتقديمها في عام 2012م.

عدد الكيلو مترات التي يمكن للسيارة قطعها هي 246 ألف كيلو متر.

نوع ناقل الحركة أوتوماتيكي والوقود الذي تعمل به السيارة هو البنزين.

متوفرة في مدينة الدمام وعدد أبواب السيارة ثلاثة أبواب.

لون السيارة الخارجي أبيض وسعر بيعها يبلغ 21 ألف ريال سعودي. 4. سيارة تويوتا هايس 2013 مستعملة مواصفات السيارة:- سنة صنع السيارة في اليابان هي 2013م.

يمكن للسيارة أن تقطع مسافات قد تصل إلى 338 ألف كيلو متر كحد أقصى.

متوفرة في مدينة جدة في المملكة العربية السعودية بسعر يبدأ من 31 ألف ريال سعودي.

تتكون من ثلاثة أبواب ولونها الخارجي أبيض وتعمل بناقل حركة أوتوماتيكي.

تسير السيارة بوقود البنزين وحالتها الخارجية والداخلية جيدة تمامًا. عمر شويل - جدة بـ21 الف ريال ارخص سيارات فان مستعملة حالات ممتازة بأسعار تنافسية في الرياض بالسعودية - ثقفني

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