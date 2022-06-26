تويوتا افالون 2022 فل كامل بالصور ، سيارة سيدان كبيرة الحجم من الطراز العائلي ، تنافس في فئة بريميوم للسيارات من شركة toyota اليابانية ، ومقال اليوم يدور حول avalon موديل xle الجديدة ، وفيه نستعرض أهم المواصفات التي تقدمها السيارة السيدان الجديدة أفالون 2022 بعد عرضها في الرياض ، كذلك نستعرض الفئات و سعر كل فئاتها في المملكة العربية السعودية ، وما تقدمه من مميزات جديدة ، إضافة إلي فقرة عن ألوان السيارة الداخلية والخارجية ، وأهم مواصفات السلامة والأمان في فئة full premium ، فضلاً عن صور لكافة تفاصيل السيارة AVALON TOYOTA 2022 ، وفقرة عن عيوب السيارة ، وإن كنت من محبي السيارات المستعملة يمكن زيارة معرض حراج للبيع تقسيط أو كاش أو البحث في السوق ومقارنة اسعار السيارة وفق آخر تحديث ومواصفات للجديدة والمستعملة.

تويوتا افالون 2022 فل كامل بالصور

في هذه الفقرة نستعرض أهم فئات تويوتا افالون موديل 2022 و كامل سعرها :

سعر افالون نص فل أو تورينج TOURING SEDAN: بتسعير 148,350 ريال سعودي. أما تويوتا افالون بريميوم PREMIUM أو افالون فل كامل سعرها : 177,790 ريال سعودي. فضلاً عن تويوتا افالون xle أو افالون ستاندر ، بسعر 139,035 SAR ريال سعودي. افالون لمتيد ، السعر 158,815 ريال سعودي شامل الضريبة المضافة.

ويمكن مطالعة سعر كل فئة علي موقع وكيل عبداللطيف جميل ، وطلب تجربة قيادة بدون شراء ومطالعة لون السيارة المتاح.

أهم مميزات افالون بريمي 2022

افالون premium فل كامل سعرها من أكثر الأشياء التي تميزها.

سيارة افالون في السعودية تقدم مستوي عالي من الرفاهية.

تويوتا افالون premium فل تتميز بتصميم خارجي جذاب وعصري.

مواصفات سيارة تويوتا افالون من الداخل تتميز بمستوي رفاهية مختلف عن المنافسين.

السيارة تويوتا افالون موديل 2022 تضع قدم نحو المستقبل في تقنيات الأمان والسلامة.

نطاق افالون الأسعار في المملكة السعودية يبدأ من 139 ألف ريال سعودي.

مواصفات تويوتا افالون بريميوم فل كامل

محرك مميز 3.5 لتر، 6 أسطوانات.

تتفق كافة الفئات بدأً من ليمتد limited في قوة الموتور 297 حصان.

أما بالنسبة للقوة القصوى، فهي : 297 حصان / 6500- 6600 د.د

وكذلك أرقام العزم الأقصى ، تساوي : 356 ن.م / 4600 – 4700 د.د

بالإضافة لذلك ، تحتوي علي ناقل حركة أو القير أوتوماتيكي بـ 8 سرعات

الوقود : بنزين ، استهلاك الوقود : 13.2 كم/ لتر، سعة خزان الوقود: 60 لتر.

فضلاً عن ، نظام التعليق حسب تجارب القيادة مريح جداً ويتوافق مع فئة افلون الفاخرة.

افالون في السعودية فئة بريمي موجودة لدي عبداللطيف جميل بأربعة فئات بين الفئة الستاندرد وحتي البريميوم منها.

تجهيزات السلامة ومواصفات الأمان safety specs

نظام استشعار أمان تويوتا ويتضمن : نظام الحماية قبل الاصطدام. كذلك ، نظام مراقبة النقاط العمياء. أيضاً توفر ، تنبيه مغادرة المسار. بالإضافة إلي ، مثبت السرعة مع رادار التحكم بالمسافة. وكذلك تقدم ، نظام الإضاءة الأمامية العالية المتكيفة.

خاصية التثبيت للمقاعد للأطفال iso fix.

كذلك تأتي بحساسات أمامية وخلفية للمساعدة على الوقوف.

وسادة هوائية للسائق والراكب الأمامي، ولركب السائق والراكب الأمامي ، وسائد هوائية جانبية، و ستائرية.

فضلاً عن نظام خاص لتحكم القفل المركزي من باب الراكب.

إضافة إلي ذلك ن فهي تحتيو علي حقيبة السلامة.

نظام التحذير للنقاط العمياء(BSM) والذاكرة للمرايا مع التعتيم التلقائي جهة السائق فقط (ECM).

كماليات الرفاهية الداخلية في أفالون الجديدة

مقاعد من الجلد فاخر + تحكم كهربائي مع تهوية لمقاعد السائق والراكب الأمامي +وظيفة ذاكرة لمقعد السائق فقط.

مكيف بتحكم اوتوماتيكي بنطاقين تحكم.

مقود جلد طبيعي ثلاثي مع أزرار تحكم في النظام الصوتي على المقود.

ديكور الباب الداخلي مطعم بالخشب.

فتحات تكييف خلفية.

شاحن لاسلكي Qi.

شاشة لمس مقاس 9 بوصة مع نظام ملاحة و نظام ابل كار بلاي.

نظام سماعات جي بي ال (JBL) عدد 14 سماعة.

الدخول الذكي مع زر تشغيل/إيقاف المحرك.

عرض المعلومات على الزجاج الأمامي.

ونظام التحكم في وضعيات القيادة.

كاميرا خلفية مع نظام توجيه.

تعديل وضعية المقود كهربائياً.

فرشات أرضية من القماش – فاخر

التجهيزات الخارجية لأفالون 2022

مرايات جانبية كهربائية، بلون السيارة، مزودة بإشارات انعطاف، قابلة للطي كهربائيا.

شريط كروم جانبي.

جناح خلفي.

شعار بريميوم.

شعار أفالون جانبين.

غطاء منطقة التحميل (بلاستيك).

ملصق نوع الوقود (91).

فتحة سقف أوتوماتيكية.

أبعاد تويوتا أفالون 2022 بالصور

قد تجد منافسة قوية بين سيارات كثيرة في نفس الفئة من حيث الأبعاد وخاصة مع سيارة تويوتا كامري 2022 الجديدة ، وبالنسبة لأبعاد أفالون فهي :