سيارات رخيصة تويوتا لاند كروزر مستعملة بالسعودية مريحة بالقيادة خاصة بالطرق الوعرة

أقوى سيارات تويوتا لاند كروزر مستعملة بالسعودية بأقل الأسعار الأكثر شهرة، تعتبر سيارات تويوتا لاند كروزر من السيارات القوية التي اكتسبت شهرة كبيرة في الدول العربية وهي من سيارات الدفع الرباعي اليابانية أفضل إصدارات شركة تويوتا، حيث توفر تلك السيارة أداء رائع على كل الطرق سواء الطرق الوعرة أو الطرق الصحراوية والجبلية والتلال، ونلاحظ أن شركة تويوتا مازالت تحافظ على نفس تصميم سيارة لاند كروزر وتقوم بعمل تعديلات بسيطة في الشكل الخارجي ولكن المواصفات الأساسية للسيارة لم تتغير، فيجعل سيارات تويوتا لاند كروزر قادرة على منافسة لقب أفضل سيارات أوف رود في العالم.

أقوى سيارات تويوتا لاند كروزر مستعملة السعودية

تعتبر سيارات تويوتا لاند كروزر بمزايا كثيرة متعددة تتوفر السيارة بقوة بمحركين يولد قوة 271 حصان، والآخر ثماني أسطوانات تولد بقوة 362 حصان، وتلك المحركات تجعل السيارة بأداء رائع على الطرق الصحراوية، كما أنها من أفضل سيارات الصحراء تعمل بنظام الزحف، الذي يجعل السيارة تخرج من الرمال من دون مجهود كما تخرج بشكل ذاتي من دون تدخل السائق.

سيارة تويوتا لاند كروزر مستعملة موديل 2020 في الرياض

سيارة تويوتا لاند كروزر بحالة ممتازة قوة على الطريق خاصة الطرق الوعرة والصحراوية، مريحة في القيادة. تعرضت السيارة لبعض تصليحات الخفيفة بسبب الاستخدام. عداد الممشى قراءة المسافة المقطوعة للسيارة قليلة بالنسبة لامكانياتها حيث سجلت 200.000 كيلو متر. لون السيارة الخارجي أبيض لؤلؤي.

مكان تواجد السيارة في مدينة الرياض. نوع الدفع أو الجر رباعي سيارة تويوتا لاند كروزر قوية. أبواب السيارة خمسة أبواب مقابض من الكروم. محرك السيارة يعمل بقوة 6 سليندر. سعر السيارة تويوتا لاند كروزر 2020 كاش تبلغ نحو 40.000 ريال سعودي.

سيارة تويوتا لاند كروزر موديل 2004 مستعملة بحالة ممتازة

سيارة تويوتا فئة لاند كروزر دفع رباعي بالسعودية خمسة أبواب السيارة من الداخل والخارج بحالة جيدة جدا بها الكثير من المزايا.

قير السيارة ناقل الحركة إلى محرك السيارة نوعه اوتوماتيك.

وقود محرك السيارة البنزين موفرة إستهلاك قليل.