مواصفات toyota sequoia 2023 الشكل الجديد كليا تعرف على سعر تويوتا سيكويا 2023 وموعد نزولها

مواصفات toyota sequoia 2023 . يبحث عنها الكثير من الأشخاص من جميع أنحاء العالم محبي سيارات الدفع الرباعي متعددة الاستخدامات. خاصة بعدما قامت شركة تويوتا بالإعلان عن مواصفات ومميزات وسعر السيارة بشكل رسمي. حيث أعلنت الشركة بأنه قد تم إضافة الكثير من وسائل الترفية والتقنيات الحديثة إلى شاحنة تويوتا سيكويا 2023 . هذا بالإضافة إلى الكثير من وسائل الأمان والسلامة للسائق مع محرك قوي جدا قادر أن يحقق أعلي أداء وكفاءة على الطرق الواعرة والصعبة والتضاريس الصخرية. كما تتوفر السيارة في الأسواق بالكثير من الألوان الجذابة والرائعة. لذلك سوف نقدم لكم اليوم من خلال موقع ثقفني مواصفات سيكويا 2023 الشكل الجديد كليا وسعرها الرسمي في الأسواق.

مواصفات toyota sequoia 2023

بعد أن أعلنت شركة تويوتا عن مواصفات toyota sequoia 2023 رسميا. أعلنت أيضا عن موعد نزول تويوتا سيكويا 2023 في الأسواق والذي من المفترض أن تكون السيارة متوفرة لدي الوكلاء في نهاية الربع الأخير من العام الجاري وبالتحديد في نهاية شهر أغسطس 2022. وهذه هي المواصفات المعلن عنها حتي الآن :

تتكون السيارة من الداخل من ثلاثة صفوف مع مقاعد تتسع لعدد ثماني ركاب بالغين.

هي واحدة من أفضل سيارات الدفع الرباعي متعددة الاستخدامات.

حصلت السيارة على ظهر خارجي جذاب وفخم وشرس.

مقاعد الصف الثالث قابلة للطي كهربائيا.

المقاعد المتواجدة في داخلية تويوتا سيكويا 2023 مصنعه من أجود وأفخم أنواه الجلود.

مصنعه من أجود وأفخم أنواه الجلود. كما تأتي السيارة بمحرك v6 ثنائي التيربو. سعة 3.5 لتر. ليولد قوة 437 حصان. بعزم دوران 790 نيوتن متر.

يتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 10 سرعات يحرك العجلات الخلفية.

قدرة سحب المحرك تصل إلى 9000 رطل.

معدل استهلاك الوقود أفضل بكثير من الإصدارات القديمة.

يوجد في سيكويا 2023 نظام توجيه كهربائي تم تثبيته على حامل لتوفير أفضل أحساس بالطريق.

نظام توجيه كهربائي تم تثبيته على حامل لتوفير أفضل أحساس بالطريق. نظام تعليق fox من الخلف ومن الأمام مستقل ومتعدد الوصلات.

نظام تعليق هوائي خلفي.

تتميز السيارة بوجود الكثير من وسائل الاتصال والترفية مثل : شاشة عدادات قياس 12.3 بوصة. نظام التعرف على الصوت للمحادثة. نظام تشغيل المحرك عن بعد. كما يوجد في تويوتا سيكويا 2023 من الداخل شاشة تعمل باللمس مقاس 8 بوصة. بدء تشغيل المحرك عن بعد.

كذلك تأتي السيارة بالعديد من وسائل السلامة ومساعدة السائق مثل : التوقف التلقائي وتجنب الاصطدام الأمامي. تنبيه مغادرة المسار. تحذير النقطة العمياء. تذكير المقعد الخلفي. نظام اكتشاف المشاة أثناء النهار. التحكم التكيفي في ثبات السرعة.

يبلغ طول سيارة Toyota Sequoia 2023 نحو 5.3 متر.

نحو 5.3 متر. تتوفر السيارة بالكثير من الألوان الجذابة والرائعة.

سعر تويوتا سيكويا 2023

أعلنت أيضا شركة تويوتا عن سعر مقرب للسيارة في الأسواق. وهذه هي أسعار السيارة المعلن عنها حتي الآن :

سعر السيارة عالميا يبلغ نحو 52.500 دولار أمريكي.

كما بلغ سعر سيكويا 2022 في السعودية نحو 198000 ريال سعودي.

نحو 198000 ريال سعودي. وسعر السيارة في مصر يبلغ نحو 996000 جنيه مصري.

الآن قد نكون وصلنا لنهاية هذا المقال الذي قدمنا فيه لكم مواصفات toyota sequoia 2023 وموعد نزولها في الأسواق وسعرها لدي الوكلاء.