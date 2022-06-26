نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السيارة الروسية الفوق رائعه… تعرف على سيارة لادا نيفا 2022 اهم مواصفات ومميزات وأسعار السيارة الجبارة في المقال التالي

تعرف على سيارة لادا نيفا 2022 اهم مواصفات، قامت شركة لادا نيفا برونتو بالإعلان عن إطلاق موديل جديد من السيارات التي تتميز بالتضاريس الوعرة، ومن الجدير بالذكر أن موديل برونتو الجديد جاء بالعديد من التجديدات على التصميم الخارجي للسيارة ، ومن أهم مميزاتها الاحتفاظ بالشكل الكلاسيكي لها وفي نفس الوقت إضافة المزيد من التعديلات على التجهيزات الداخلية للسيارة. تعرف على سيارة لادا نيفا 2022 اهم مواصفات تم تعديل لوحة القيادة التي ترجع إلى الثمانينات وإضافة بعض المقاعد الحديثة التي تتميز بالراحة والدفء.

بالإضافة إلى وجود مكيف هوائي حديث ونظام إضاءة قوي داخل السيارة.

تم تحديث مستويات عزل الصوت والاهتزاز داخل السيارة.

مقاس جنوط السيارة مصمم بحجم 15 إنش.

أقصى عزم دوران للمحرك تقدر بنحو 129 نيوتن/متر .

نوع الدفع بالسيارة دفع رباعي للعجلات و تشمل ناقل يدوي مكون من 5سرعات مع وجود أقفال تفاضلية في الناحية الأمامية والخلفية للسيارة. مميزات سيارة لادا نيفا 2022 الجديدة تتميز سيارة لادا نيفا 2022 بقدرتها على السير في الطرقات الوعرة بزاوية 49 طولا وعرضا وسيرا في الممرات المائية بعمق 50سم.

بقدرتها على السير في الطرقات الوعرة بزاوية 49 طولا وعرضا وسيرا في الممرات المائية بعمق 50سم. ويوجد داخل السيارة كاميرا للمراقبة ونوافذ تعمل بالكهرباء.

عجلات السيارة صممت بمقاس 16 بوصة.

بالإضافة إلى وجود فتحة للسقف ومنفذ هواء مرتفع خاص بالمحرك. فئات لادا نيفا 2022 الجديدة تم طرح سيارة لادا نيفا للأسواق بفئتين وهي niva bronto, niva Legend بنفس الشكل القديم.

لكن بعد طرح النسخة الجديدة niva Travel التي جاءت مختلفة تماما عن النسخة القديمة.

التي تتشابه مع فئة prestige في العديد من التغييرات الجديدة التي جاءت في العجلات البلاستيكية.

تم تجديد الشبك الأمامي بالسيارة.

يوجد بها مصابيح ضباب وبطانات أقواس للعجلات البلاستيكية.

تم تصميم العديد من التجديدات داخل السيارة مع الاحتفاظ بالشكل الكلاسيكي لها

ومن أهم التغيرات المعدات الاختيارية التي تتمثل في لوحة ضوئية توجد على سطح السيارة وطلاء مموه خاص. أسعار سيارة لادا نيفا 2022 الجديدة في بعض الدول ولم يتم الإعلان حتى الآن عن سعر السيارة الجديدة لادا نيفا لكن سيكون مختلفا تماما عن سعر موديل لادا نيفا Legend الذي وصل سعره إلى من 632.000 إلى 717.000 روبل أو ما يعادل من 8.582 دولار إلى 9.735 دولار داخل أسواق روسيا. عمر شويل - جدة السيارة الروسية الفوق رائعه... تعرف على سيارة لادا نيفا 2022 اهم مواصفات ومميزات وأسعار السيارة الجبارة - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السيارة الروسية الفوق رائعه… تعرف على سيارة لادا نيفا 2022 اهم مواصفات ومميزات وأسعار السيارة الجبارة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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