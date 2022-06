نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفضل السيارات الكهربائية للأطفال في عام The Best Electric Cars for Kids in 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعد اللعب من أفضل الأشياء لكونك طفلًا! كان لدينا جميعًا ألعابنا المفضلة عندما كنا أصغر سنًا ، والتي كنا نلعب بها لساعات متتالية. لا تختلف السيارات الكهربائية للأطفال عن كونها اختيارًا ممتازًا للأطفال من جميع الأعمار. يشجعونهم على قضاء المزيد من الوقت في الهواء الطلق مع الاستمتاع بأكبر قدر ممكن من المرح. ومع ذلك ، قد لا يكون اختيار ركوب السيارة الكهربائية المناسبة لطفلك مهمة سهلة. هناك العديد من خيارات المرح المختلفة للاختيار من بينها ، ومن المهم الحصول على الأسلوب والنوع المناسبين لتحقيق أقصى قدر من اللعب والمتعة. سيغطي هذا المقال بعضًا من أفضل السيارات الكهربائية للأطفال في عام 2022. أفضل اختياراتنا لعام 2022 لقد قمنا بتجميع مجموعة مختارة من السيارات الكهربائية المفضلة لأطفالنا في عام 2022 أدناه. هناك شيء لكل طفل ، من أحدث السيارات الخارقة إلى الدراجات الكهربائية الرباعية. أفضل السيارات الكهربائية الكلاسيكية للأطفال

السيارات الكلاسيكية محبوبة دائمًا ، وهذه المركبات الصغيرة رائعة للأطفال الذين يحبون السيارات. مرسيدس بنز 300s هي واحدة من المفضلة لدينا وتبدو تمامًا مثل كابريوليه المدرسة القديمة. مكتمل مع بوق العمل ومشغل MP3 ، ويتميز بمقعدين مريحين ومثالي لعمر 2 إلى 5 سنوات. خيار آخر رائع هو بنتلي EXP12 ، الذي يعتمد على مفهوم السيارة البريطانية الكلاسيكية المصنعة للسيارات بنتلي. يمكنك الاختيار من بين أربعة ألوان مختلفة ومناسبة للأطفال من سن 3 إلى 5 سنوات. إذا كنت تبحث عن شيء كلاسيكي ، ولكن أكثر حداثة سيارات أطفال الجديدة شحن كهربائية لعام 2021 وهي مثل الحقيقية رائعه جدا kids cars ، فإن ركوب Ford Focus RS و Fiat 500 على السيارات مثاليان. لطالما كانت Ford Focus RS واحدة من أكثر سيارات الفتحات الساخنة شعبية ، وتتميز نسخة الركوب على السيارة بمصابيح LED الأمامية وأضواء لوحة القيادة. تحظى Fiat 500s بشعبية لا تصدق ، ويأتي هذا الإصدار مع حزام أمان وجهاز تحكم عن بعد للوالدين. ما الذي يجب أن تبحث عنه عند شراء سيارة ركوب للطفال في 2022 تأتي العديد من عجلات الطاقة للأطفال مع مجموعة كاملة من الميزات ، مما يعني أن هناك الكثير من الخيارات. يختلف كل طفل عن الآخر ، وسيكون لكل طفل طلباته الخاصة. ومع ذلك ، هناك بعض الأشياء على وجه الخصوص التي يجب أن تفكر فيها قبل شراء أي شيء. وتشمل هذه: الفئة العمرية

قدرة الوزن

قوة

عدد المقاعد

ميزات الأمان (حزام الأمان وما إلى ذلك)

السرعة القصوى

الأسلوب واللون

العجلات (EVA والبلاستيك وما إلى ذلك)

جهاز التحكم

مشغلات الوسائط (MP3 ، MP4 ، إلخ.)

بمجرد إجراء بعض الأبحاث ومعرفة ما يبحث عنه طفلك تحديدًا ، يمكنك البدء في شراء لعبة أحلامهم الجديدة! أفضل السيارات الكهربائية للأطفال لا شيء يبرز أكثر من سيارة خارقة أنيقة ، وأي طفل سيحب أن يكون لديه سيارة خاصة به! سيارات ركوب فيراري هي واحدة من أفضل السيارات الكهربائية للأطفال للاختيار من بينها. على وجه الخصوص ، يكرر Ferrari La Ferrari الإصدار الواقعي وهو مثالي للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 2 و 5 سنوات. يأتي باللون الأحمر الكلاسيكي فيراري وسيبدو رائعًا في جميع أنحاء الحديقة. تعتبر Lamborghini Sian طريقة أخرى يجب مراعاتها إذا كنت تبحث عن سيارة خارقة للأطفال. يبدو تمامًا مثل الشيء الحقيقي ويأتي مع تلفزيون MP4! يمكنك أيضًا التفكير في سيارة Mercedes GT R AMG ، والتي تتوفر بأربعة ألوان. أفضل ركوب على سيارات الدفع الرباعي و 4 × 4 ليس هناك من ينكر أن سيارات الدفع الرباعي وسيارات الدفع الرباعي تحظى بشعبية كبيرة وهي من أفضل السيارات للشراء. فهي لا تبدو رائعة فحسب ، بل تتميز أيضًا بأنها متعددة الاستخدامات وواسعة للغاية. إذا كانت لديك إحدى هذه المركبات ، فقد لا تفاجئك إذا كان أطفالك يريدون واحدة أيضًا! أحد أكثر الخيارات إثارة هو ركوب 12 فولت على Audi RSQ8. السيارة بسيطة وسهلة الاستخدام ، وتتميز بميزة تشغيل بضغطة زر ، وسرعتين (سريعة وبطيئة) ، ووظيفة الرجوع للخلف. تحافظ الأضواء الأمامية والخلفية على مسارها مضاءً ، ولها مؤثرات صوتية للمحرك والقرن. إذا لم تكن سيارة أودي لطفلك ، فلماذا لا تفكر في رينج روفر إيفوك للأطفال. إنه متوفر بخمسة ألوان فريدة ومصابيح LED وإطارات مطاطية EVA ومشغل MP3. تشمل الخيارات المحتملة الأخرى الركوب على مرسيدس G-Wagon والركوب على Ford Ranger ، والتي تبدو مشابهة جدًا للسيارات الحقيقية! أفضل ركوب 24 فولت على السيارات الكهربائية بالنسبة لشيء يتمتع بقوة أكبر قليلاً ، فإن ركوب السيارات على مدار 24 فولت هي السيارة التي يحلم بها الأطفال الأصغر سنًا. مرسيدس GLC 63 S عبارة عن سيارة دفع رباعي تعمل بأربعة محركات بعجلات 30 واط ، مما يمنحها طاقة كافية للتعامل مع التضاريس الصعبة. تضيف العجلات المعدنية وأنابيب العادم إحساسًا بالأناقة وتبدو تمامًا مثل طراز مرسيدس AMG الحقيقي! تعتبر شاحنات الالتقاط في أفضل حالات الركوب على الألعاب وهي رائعة للقيادة على جميع التضاريس. تتميز سيارة مرسيدس X-Class ، التي تتميز بأبواب العمل وحزام الأمان ، بالأناقة والقوة. إذا لم تكن سيارات الدفع الرباعي مناسبة لطفلك ، فقد تكون السيارة الخارقة 24 فولت! من المؤكد أن سيارة Lamborghini Veneno ستجعل كل الرؤوس تدور حولها ، كما أنها تحتوي على أبواب فتح Lamborghini الكلاسيكية. مع التصميم المستقبلي اللافت للنظر ، تعتبر الدراجة الرباعية الكهربائية للأطفال ممتازة للأطفال الذين يحبون القليل من المغامرة وسيصعدون التلال الصغيرة بسهولة. قد ترغب في التفكير في عربات التي تجرها الدواب الرباعية أيضًا إذا كنت صغيرًا يحب الاستكشاف. تحتوي هذه الدراجة الرائعة للأطفال على مقعدين ونوابض تعليق خلفية وعجلة قيادة واقعية. أفضل ركوب على سيارات الشرطة وسيارات الإطفاء تعتبر هذه الركوب على السيارات مثالية إذا كان طفلك يريد أن يصبح ضابط شرطة أو رجل إطفاء عندما يكبر. تعتبر سيارة ركوب الشرطة هذه للأطفال ممتازة للقيام بدوريات في الحديقة وتأتي مع أضواء شرطة واقعية. بالنسبة لأي من رجال الإطفاء في المستقبل ، فإن ركوب الأطفال على محرك الإطفاء أمر لا بد منه. تأتي مزودة بمسدس مائي وخوذة أمان وطفاية حريق لجعل أي وقت لعب ممتعًا قدر الإمكان. هناك أيضًا الكثير من الرحلات الأخرى على سيارات الشرطة وسيارات الإطفاء للاختيار من بينها! أفضل ركوب كهربائي على الجرارات للأطفال لا يهتم كل الأطفال بالسيارات الخارقة والسيارات الكلاسيكية. تعتبر الركوب الكهربائي على الجرار لعبة ممتازة للأطفال الذين يستمتعون بالزراعة وتمنحهم فرصة للذهاب في إدارة مزرعتهم الخاصة. واحدة من الجرارات المفضلة لدينا هي ركوب الأطفال الكهربائي على جرار مع مقطورة. يمكنك اختيار جرار أخضر أو وردي اللون ، بحيث يتناسب مع شخصية طفلك ، ومراقبتها بجهاز التحكم عن بعد. يحتوي هذا الجرار الكهربائي من 3 إلى 6 سنوات على مساحة كبيرة في المقطورة لأية أدوات أو ألعاب يحتاجون إلى حملها. أفضل ركوب على الشاحنات الكهربائية للأطفال قد يكون ركوب الشاحنة خيارًا جيدًا إذا كان أطفالك يبحثون عن شيء مختلف بعض الشيء. واحدة من الأشياء المفضلة لدينا هي ركوب الأطفال على الشاحنة التي تأتي مع مقطورة قابلة للفصل ومقعد جلدي. يبدو التصميم المستوحى من Transformers حديثًا ويأتي مع مشغل MP3 لطفلك لتشغيل الموسيقى المفضلة لديه. هذه ليست الشاحنة الوحيدة الجديدة! ايضا من ضمن سيارات الأطفال الحديثة شاحنة بناء الأطفال مخصصة لأولئك الذين يرغبون في إدارة موقع بناء صغير ، وركوب الرافعة الشوكية للأطفال على الشاحنة مثالي إذا كنت بحاجة إلى مساعدة في تحريك العناصر في الحديقة.

