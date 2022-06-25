انت الان تتابع خبر اوفر برايس.. الاسعار الجديدة للسيارة ميتسوبيشي اكليبس كروس موديل 2022 والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تشهد السيارة العائلية “ميتسوبيشي” اكليبس كروس موديل 2022 ، إرتفاعاً جديداً فى قيمتها السوقية والتى تتوافر عبر 4 فئات وهم INSPORT GLX و INSPIRE GLS، بالاضافة للفئة الثالثة INSTYLE GLS، والرابعة كاملة التجهيزات

INFINITY GLS.

مواصفات السيارة ميتسوبيشي اكليبس كروس موديل 2022

تعتمد السيارة “ميتسوبيشي” اكليبس كروس موديل 2022 فى قوتها على سواعد محرك رباعي الاسطوانات 1500 سي سي تيربو، يمكنه ضخ قوة قدرها 150 حصانا، و 250 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، مدعوم بناقل حركة CVT من 8 سرعات أوتوماتيكية الاداء.

ومن المميزات الاضافية فى السيارة “ميتسوبيشي” اكليبس كروس موديل 2022 ، إنها تأتي بمثبت سرعة، وحساسات ركن، وكاميرا لسهولة التحكم، مع منظومة الوسائد الهوائية والتي تصل لـ 7 AIRBAGS للفئة عالية التجهيز، بالاضافة لفتحة سقف بانوراما، وشاشة لمسية، وعجلة قيادة متعددة الوظائف.

وفيما يتعلق بثمن السيارة ميتسوبيشي اكليبس كروس موديل 2022 في مصر

اول فئة: ميتسوبيشي اكليبس كروس موديل 2022 “اوتوماتيك” بسعر 520 ألف جنيه.

ثاني فئة: ميتسوبيشي اكليبس كروس موديل 2022 “اوتوماتيك” بسعر 570 ألف جينه.

ثاث فئة: ميتسوبيشي اكليبس كروس موديل 2022 “اوتوماتيك” بسعر 610 ألف جنيه.

رابع فئة: ميتسوبيشي اكليبس كروس موديل 2022 “اوتوماتيك” بسعر 650 ألف جنيه.