انت الان تتابع خبر افضل سيارة SUV.. شوف اسعار ومواصفات السيارة شيري تيجو 3 موديل 2022 والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تنتمي السيارة “شيري” تيجو 3 الى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات ، والتى تصدرت تراخيص السيارات الرياضية من فئة الـ SUV داخل السوق المصري خلال الشهر الماضي، حيث سجلت نحو 579 نسخة، لتتبعها النسخة تيجو 7 بعدد 440 سيارة، بينما تأتي السيارة هيونداي توسان فالمرتبة الثالثة بعدد 353 ترخيصًا، لتتبعها السيارة ام جي HS بعدد 326 سيارة

.

الاداء الفني للسيارة شيري تيجو 3 موديل 2022

وتأتي تحفة “شيري” تيجو 3 موديل 2022 الجديدة ، بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، يمكنه انتاج قوة قدرها 125 حصانا، و 160 نيوتن/متر من عزم الدوران، مقترن بناقل حركة أوتوماتيكي السرعات طراز CVT يعمل بتقنية الجر الأمامي للعجلات ، وتصل السرعة القصوى للسيارة شيري تيجو 3 إلى 180 كيلومتر في الساعة، مع متوسط استهلاك للوقود بنسبة 6.1 لتر عندما تخوض مسافات تصل إلى 100 كيلومتر.

وفيما يتعلق بالمقصورة الداخلية للسيارة “شيري” تيجو 3 ، منها مكيف هواء، ومقود حركة متعدد الوظائف، وشاشة ملونة تعمل باللمس يبلغ قياسها 8 بوصة، مع نظام صوتي وترفيهي، بينما ترتكز على جنوط رياضية يبلغ قياسها 17 بوصة، بالاضافة لنسبة طول بلغت 4419 مم، وبعرض 1765 مم، و 1651 مم للارتفاع ، وتقدم السيارة شيري تيجو 3 داخل السوق المصري بقيمة قدرها 320 ألف جنيه.