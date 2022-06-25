انت الان تتابع خبر بتصميم كلاسيكي.. سوزوكي تكشف النقاب عن ALTO LAPIN الجديدة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اعلنت شركة “سوزوكي” العالمية عن طرح أحدث سياراتها فى الاسواق العالمية ، ويبدو أن الصانع الياباني يريد أن يبهر متابعيه بعد ان كشف النقاب عن احدث اصداراته من فئة السيارات الصغيرة وسط عائلة الهاتشباك، وهي النسخة ALTO LAPIN، والتي تأتي بتصميم مميز وخاطف للأنظار، مع حزمة من التجهيزات.

مواصفات السيارة ALTO LAPIN من سوزوكي اليابانية

وتتميز السيارة القادمة من “سوزوكي” ALTO LAPIN ، بمحرك 3 سلندر ثلاثي الاسطوانات، سعة 660 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 63 حصانا، مقترن بعلبة تروس أوتوماتيكية تعمل بتقنية الدفع الأمامي للعجلات طراز CVT ، وتأتي بمظهر خارجي صغير الحجم، مع مصابيح أمامية دائرية، وشبكة متعددة المقاطع الهوائية بشكل عصري .

وتضم السيارة “سوزوكي” ALTO LAPIN الجديدة بمقصورتها الداخلية مميزات رائعه، منها شاشة ملونة تعمل باللمس يبلغ قياسها 7 بوصة تدعم التطبيقات الحديثة، بالاضافة إلى لمسات انيقة وعصرية، ومقاعد مدعومة بسخانات، وفرش يجمع بين الجلد والقماش، ومكيف هواء، ومرايات جانبية ذات تحكم كهربائي، بالاضافة إلى تقنيات الحماية وبعض وسائل الرفاهية والتحكم.

وفيما يتعلق بأسعار السيارة الجديدة “سوزوكي” ALTO LAPIN فى الاسواق العالمية ، من القرر ان يتراوح سعرها بين 10.438 دولار و 12.199 دولار أمريكي.